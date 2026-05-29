باريس سان جيرمان يواصل رحلته إلى نهائي دوري الأبطال بعد موسم مليء بالمفاجآت

يستعد باريس سان جيرمان للمواجهة النهائية أمام أرسنال بعد موسم شهد انتصارات قيّمة وهزائم مؤلمة، مع تأكيد هيمنته المحلية وتحقيقه للقب الأوروبي الثاني على التوالي.

قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا ، يخطو باريس سان جيرمان نحو لحظة حاسمة بعد موسم حافل بالمفاجآت والإنجازات. انطلقت رحلة الفريق في الصيف بالمنافسة على كأس السوبر الأوروبي، حيث انتصر على توتنهام في ركلات الترجيح بعد تعادل مثير 2-2، مما أضاف لقبًا جديدًا إلى صدارة النادي.

بعد ذلك، أظهر الفريق قوته في أولى مبارياته بدوري الأبطال بتفوق رباعي نظيف أمام أتالانتا الإيطالي، مانحًا المشجعين دفعة من الأمل والطموح. غير أن الطريق لم تخلُ من الصعاب؛ إذ تلقى الفريق أول هزيمة له في الموسم أمام أولمبيك مارسيليا في الكلاسيكو، ضمن ظروف استثنائية غياب عدد من النجوم بسبب حفل الكرة الذهبية، ما أنهى سلسلة انتصارات مارسيليا التي امتدت منذ 2011.

على الرغم من ذلك، استطاع باريس سان جيرمان استعادة زخمه سريعًا عندما حسم فوزه على برشلونة في كتالونيا بنتيجة 2-1، متجاوزًا مجموعة من الإصابات والغيابات. في ديسمبر، أضاف الفريق كأس الإنتركونتيننتال إلى قائمته، متغلبًا على فلامنغو في ركلات الترجيح، حيث تألق الحارس ماتفي سافونوف بأداء بارز. مع بداية عام 2026، جاء تحدٍ جديد عندما خسر الفريق أمام باريس إف سي في ديربي غير متوقع، وسجل الهدف الوحيد جوناثان إيكونيه، أحد مواهب أكاديمية النادي.

كذلك، تعثر باريس في مرحلة إقصاء الأدوار النهائية بدوري الأبطال، حيث انتهى بالتعادل مع نيوكاسل في الجولة الأخيرة، ما اضطره للعب ملحق أوروبي للمرة الثانية على التوالي. التحول الحقيقي جاء في مارس، عندما قدم فريق لويس إنريكي عرضًا مدهشًا أمام تشيلسي في دور الـ16، محطمًا خصمه بنتيجة إجمالية 8-2، مما عزز مكانته كمرشح قوي للقب.

استمرت العروض القوية في نصف النهائي، حيث تغلب باريس على بايرن ميونيخ برباعية دراماتيكية في الذهاب وتعادل مثير 1-1 في إرجاء اللقاء، محققًا بطاقة العبور إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي. على الصعيد المحلي، ختم باريس مسيرته بدوري الفرنسي بفوز صعب على لانس بهدفين دون رد، مثبتًا هيمنته في البطولية الأولى.

الآن، يتطلع اللاعبون مثل عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا وفينتيا إلى ليلة بودابست، حيث يسعون لتتويج موسم استثنائي يثبت أن باريس سان جيرمان ليس مجرد مجموعة نجوم، بل مشروع كروي متكامل يثير رهبة جميع الفرق الأوروبية





