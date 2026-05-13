باريس سان جيرمان يتدرب بأسلوب الرجبي استعداداً لنهائي أوروبا ضد أرسنال والجدل حول ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية

باريس سان جيرمان يتدرب بأسلوب الرجبي استعداداً لنهائي أوروبا ضد أرسنال للحد من خطورة الكرات الثابتة وتألق أرسنال بدنيا و ديمبيلي يتوج أفضل لاعب في ال ليغ 1

وبدت استعدادات الفريق الفرنسي لنهائي أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي في الـ31 من الشهر الجاري على ملعب بوشكاش في العاصمة المجرية بودابست أقرب لتدريبات منتخب فرنسا للرجبي، ويعود السبب لمواجهة أي تحديات ممكنة من لاعبي أرسنال في منطقة الجزاء أثناء التسديدات الركنية أو الركلات الحرة كما حصل في مباراة متصدر البريميرليغ أمام ويست هام مؤخراً. ويعد أرسنال الأفضل في المواجهات البدنية في منطقة الجزاء وسجل 17 هدفاً من تسديدات ركنية هذا الموسم وهو رقم قياسي لفرق القمة لدرجة تحول تصرف فريق المدرب أرتيتا لـ«ترند».

وعبر دارين كان، مساعد حكم سابق في البريميرليغ، عن رغبته في تغيير اللوائح في منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الركنيات أو الركلات الحرة وقال: «أشعر أن الوقت قد حان لتغيير اللوائح وعدم السماح لأي لاعب بمهاجمة لاعب الخصم قبل تنفيذ الركنية. الكثير من لاعبي الفرق يمسكون بلاعبي الخصم ويقيدون حركتهم حتى قبل تحرك الكرة والحكم لا يستطيع إشهار بطاقة أو فعل شيء لأن الكرة لم تلعب بعد».

ويستعد الإسباني إنريكي مدرب سان جيرمان لجميع سيناريوهات المدفعجية في أرضية الملعب كما استقبل برحابة صدر الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام الفرنسية بعد حصد نجمه عثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، جائزة أفضل لاعب في الليغ 1 للعام وتفوقه على زميله البرتغالي فيتينيا وجناح مرسيليا ميسون غرينوود. ولعب ديمبيلي أقل من 1000 دقيقة هذا الموسم بمسابقة الدوري مع البطل، لكنّ اللاعبين صوتوا له واعترف قائلاً: «الحسابات تغيرت لأنني الفائز بالكرة الذهبية ونعم، تعرضت لبعض الانتكاسات البدنية ولم ألعب الكثير من الدقائق، لكن كلما كنت في الملعب كنت أساعد الفريق كما حصل أمام مرسيليا وليل.

لا أدري إن كان احتساب دقائقي مضاعفاً، لكنني سعيد بتصويت اللاعبين لي. أريد التقدم بالشكر لجميع أفراد عائلتي والطاقم ورئيس النادي والمدرب لويس إنريكي، أنا محظوظ لأن لدي مدرب مثله، إنه استثنائي. وأشكر فيتينيا أيضاً لأنه طلب مني ذكره، إنه زميل استثنائي وأعتقد أنه يستحق الجائزة هذه، لكن مع هدف





