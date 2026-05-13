باركن تعلن عن تحقيق قفزة نوعية في تقنياتها الخاصة بالمواقف الذكية في دبي

تعلن شركة باركن، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسلة في إمارة دبي، عن تحقيق قفزة نوعية في تقنياتها الخاصة بالمواقف الذكية، في خطوة تُرسخ مكانة الشركة كرائد للابتكار في تقديم حلول تنقل حضري تضع المتعاملين في قلب استراتيجيتها الرقمية عبر مدينة دبي. وفي إطار هذه الخطوة، أطلقت باركن المرحلة الأولى من أنظمة كاميرات مواقف المركبات الجانبية عبر مواقع رئيسية بالمدينة، حيث إنه جاري تركيب أكثر من 500 كاميرا على الأرصفة والأعمدة في مناطق تشمل المركز التجاري 1، برج خليفة، والكورنيش، ويجدر ذكره أن هذه المنظومة من الكاميرات هي الأولى من نوعها في المنطقة.

13 مايو 2026 أعلنت شركة باركن ش. م. ع (‘ باركن ’ أو ‘الشركة’)، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسلة في إمارة دبي، عن تحقيق قفزة نوعية في تقنياتها الخاصة بالمواقف الذكية، في خطوة تُرسخ مكانة الشركة كرائد للابتكار في تقديم حلول تنقل حضري تضع المتعاملين في قلب استراتيجيتها الرقمية عبر مدينة دبي.

وفي إطار هذه الخطوة، أطلقت باركن المرحلة الأولى من أنظمة كاميرات مواقف المركبات الجانبية عبر مواقع رئيسية بالمدينة، حيث إنه جاري تركيب أكثر من 500 كاميرا على الأرصفة والأعمدة في مناطق تشمل المركز التجاري 1، برج خليفة، والكورنيش، ويجدر ذكره أن هذه المنظومة من الكاميرات هي الأولى من نوعها في المنطقة. وبهدف استكمال أتمتة منظومة المواقف العامة، تم تركيب 200 كاميرا رقمية إضافية مخصصة لمواقف الساحات، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات تصوير متقدمة لقراءة لوحات المركبات تلقائياً، مما يتيح تسجيل أوقات دخول وخروج المركبات، احتساب مدة الوقوف، دعم أنظمة الدفع التلقائي للرسوم ورصد المخالفات بدقة متناهية.

كما ستكون جميع الكاميرات مزوّدة بالطاقة الشمسية، وتدعم مراقبة إشغال المواقف في الوقت الفعلي. كما تسهم هذه التقنيات في متابعة إشغال المواقف لحظيّاً، وتنظيم عمليات الرقابة آلياً، ما يعزز توافر المواقف وتدويرها، ويقلل الازدحام الناتج عن البحث عن مواقف شاغرة ويدعم إدارة أكثر كفاءة لمواقف المركبات. وتتكامل هذه الأنظمة بشكل كامل مع تطبيق باركن، الذي يوفر الدفع التلقائي عبر محفظة الرقمية، مما يضمن تجربة مواقف سلسة ومريحة للمتعاملين، ويساهم في تحقيق أهداف دبي الطموحة للتنقل الذكي





