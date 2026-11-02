باركليز يعين نيكيتا توركين رئيساً لخدمات الأسهم في الشرق الأوسط

يعزز بنك باركليز حضوره في الشرق الأوسط بتعيين نيكيتا توركين لتولي مهام موسعة في دبي تحت إشراف خالد الدباغ، بهدف توسيع الخدمات الاستشارية.

أعلن بنك باركليز رسمياً عن انتقال نيكيتا توركين من مقر عمله في لندن إلى مدينة دبي ، ليتولى مهاماً موسعة ضمن عمليات البنك في منطقة الشرق الأوسط. سيعمل الخبير المالي تحت الإشراف المباشر ل خالد الدباغ ، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي المشارك للبنك في المنطقة ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية لشمال أفريقيا و الشرق الأوسط.

توسيع نطاق الخدمات الاستراتيجية

يركز نيكيتا توركين في منصبه الجديد بشكل أساسي على تنمية فرص الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية الاستراتيجية عبر مختلف أنحاء المنطقة. يستفيد توركين من خبرته الواسعة في أسواق رأس المال للأسهم لتقديم حلول متكاملة للعملاء، مع العمل عن كثب مع الفرق العالمية لبنك باركليز لاستقطاب الفرص وتعزيز التواصل مع العملاء.

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خبرة واسعة في الأسواق المالية

يمتلك نيكيتا توركين خبرة تزيد على 18 عاماً في قطاع الخدمات المالية وأسواق رأس المال للأسهم. انضم إلى بنك باركليز في عام 2014 قادماً من رينيسانس كابيتال، حيث كان يركز عمله على أسواق رأس المال للأسهم في الأسواق الناشئة، بعد أن عمل سابقاً لدى برايس ووترهاوس كوبرز.

دور محوري في تطوير الأسواق المحلية

سيضطلع نيكيتا بدور محوري في مواصلة تطوير أعمال بنك باركليز في مجال أسواق رأس المال للأسهم على المستوى المحلي. يساهم في استقطاب وتنفيذ الصفقات المهمة، وإثراء الحوار مع العملاء حول هيكل رأس المال والخيارات الاستراتيجية وخطط التمويل طويلة الأجل، مما يعزز قدرة البنك على تقديم خدمات متميزة.

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العلاقات مع صناديق الثروة السيادية

يدعم نيكيتا توركين إدارة العلاقات مع مجموعة من العملاء الرئيسيين، ومنهم عدد من صناديق الثروة السيادية، نظراً لدورها المحوري في حركة رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي. سيتولى أيضاً مسؤولية تغطية قطاعات محددة، أبرزها القطاع العقاري، بصفته أحد كبار أعضاء فريق تغطية العملاء المحلي.

التزام البنك بالنمو في المنطقة

مع تسارع وتيرة تكوين رؤوس الأموال واستمرار تطور الأسواق في المنطقة، يعزز وجود قيادة مصرفية رفيعة المستوى ومتخصصة في استقطاب الأعمال وتقديم المشورة الاستراتيجية قدرة بنك باركليز على تقديم حلول متكاملة. يعكس هذا التعيين الأهمية الاستراتيجية المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط ضمن شبكة أعمال البنك العالمية والتزامه بتوطيد أواصر التعاون مع عملائه.