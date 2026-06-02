التحاق اللاعب الشاب بارا سابوكو نداي بصفوف بايرن ميونخ ومنتخب السنغال، وقصة الصعود السريع من أكاديمية في جامبيا إلى كأس العالم.

يعيش اللاعب الشاب بارا سابوكو نداي ، الموهبة الواعدة في صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، رحلة صعود استثنائية هذا الموسم قادته إلى حجز مكان في القائمة النهائية ل منتخب السنغال المشارك في كأس العالم 2026 .

انضم نداي، البالغ من العمر 18 عاماً، إلى صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وقدم أول مباراة له في الدوري الألماني (البوندسليغا) في أبريل، قبل أن يخوض أول مباراة دولية له مع أسود تيرانغا يوم الأحد الماضي، حيث لعب全套 المباراة في الخسارة 2-3 أمام الولايات المتحدة. وبعدما كان مرشحاً للاستبعاد من القائمة الأولية، أصبح الآن أحد اللاعبين الـ26 الذين سيمثلون السنغال في المونديال المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يستعد منتخب السنغال للمشاركة بمباراة ودية أخيرة ضد السعودية في 10 يونيو، قبل أن يفتح مشواره في البطولة يوم 16 يونيو بمواجهة France في مجموعة تضم أيضاً النرويج والعراق. انضم نداي إلى بايرن ميونخ قادماً من أكاديمية "جامبينوس ستارز أفريقيا" في جامبيا، وهي أكاديمية تتعاون مع مشروع "ريد آند جولد فوتبول"، الشراكة بين بايرن ميونخ ولوس أنجليس إف سي الأمريكي.

خضع اللاعب الشاب سابقاً لفترات اختبار وتدريب مع البايرن، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي الأول في البوندسليغا كبديل في الفوز الكبير 5-0 على سانت باولي في أبريل. يمتلك نداي حتى الآن أربع مشاركات في الدوري الألماني بإجمالي 142 دقيقة لعب، منها مباراتان كأساسي، تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني. أشاد كومباني باللاعب ووصفه بأنه "واحد من المواهب التي تستحق الانتماء إلى أكاديمية بايرن ميونخ".

صرح نداي لمجلة النادي الرسمية "51" قائلاً: "في جامبيا كنت ألعب دائماً أمام لاعبين من نفس الفئة العمرية، أما هنا فأنا أتدرب مع لاعبين من الطراز العالمي وأعمل تحت قيادة مدرب مميز مثل فينسنت كومباني. أستمتع كثيراً بهذه التجربة وأعتبرها فرصة كبيرة للغاية".

تعكس قصة نداي نجاح مشروع.red and gold football" في اكتشاف المواهب الأفريقية وتطويرها عبر الشراكة بين بايرن ميونخ ونادي لوس أنجليس، حيث أصبح مثالاً حياً على إمكانية الانتقال السريع من الأكاديميات الأفريقية إلى ص fisheries الأندية الأوروبية الكبرى والمنتخبات الوطنية. تتابع الجماهير السنغالية والعالمية مسيرة هذا اللاعب الشاب الذي يخطو أولى خطواته على الساحة الدولية بمونديال 2026، معเพื่อ expectation أن يكون أحد الأسماء البارزة في مستقبل كرة القدم السنغالية والألمانية





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