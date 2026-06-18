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باحثون يطورون غضروفاً من خلايا المريض لتوسيع مجرى الهواء لدى الرضع بتضيق تحت المزمار

العلوم والتكنولوجيا News

باحثون يطورون غضروفاً من خلايا المريض لتوسيع مجرى الهواء لدى الرضع بتضيق تحت المزمار
غضروفتضييق تحت المزمارهندسة الأنسجة
📆18/06/2026 12:59 PM
📰alkhaleej
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طور باحثون في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا تقنية جديدة تعتمد على هندسة أنسجة الغضروف لعلاج الرضع الذين يعانون تضيقاً شديداً تحت المزمار. التقنية تستخدم غضروفاً منزوع الخلاياmui并被 خلايا المريض لتوسيع مجرى الهواء، مما يوفر بديلاً أسرع وأقل مضاعفات من الجراحات التقليدية التي تعتمد على أضلاع المريض. النتائج الأولية على الحيوانات واعدة.

طور باحثون في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا الأمريكي تقنية جديدة تعتمد على هندسة أنسجة ال غضروف لعلاج الرضع المصابين بضيق شديد في مجرى الهواء. تعتمد التقنية على استخدام غضروف منزوع الخلايا ثم إعادة زرع خلايا المريض داخله لتوسيع الممر الهوائي.

الحالة المعنية هي التضيق تحت المزمار، وهو تضيق خطير يقع أسفل الأحبال الصوتية وفوق القصبة الهوائية. في الحالات الشديدة، يتطلب العلاج جراحات معقدة لإعادة البناء باستخدام غضروف مأخوذ من أضلاع المريض نفسه، لكن هذه الطريقة التقليدية تعاني من عيوب منها نقص الأنسجة المناسبة، وتأخر إجراء الجراحة، وارتفاع خطر المضاعفات. التقنية الجديدة توفر دعامة غضروفية قابلة لإعادة التكوين خلال أسابيع قليلة بدلاً من أشهر، مما يسرع العلاج ويقلل الحاجة إلى عمليات متكررة.

الأبحاث ما زالت في مرحلة ما قبل السريرية على نماذج حيوانية، وقد أظهرت نتائج واعدة مقارنة بالغضروف التقليدي، مع خطط مستقبلية للتجارب السريرية على البشر

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