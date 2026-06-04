باحثون: حجر مذبح ستونهنج نُقل بشرياً من شمال شرق اسكتلندا لمسافة 700 كم

دراسة من جامعة كيرتن تكشف أن حجر المذبح في ستونهنج نُقل بجهد بشري من شمال شرق اسكتلندا عبر مسارات برية وبحرية معقدة، مما يدل على تنظيم عالي لدى مجتمعات العصر الحجري الحديث.

كشف باحثون من جامعة كيرتن بأستراليا أن حجر المذبح في موقع ستونهنج الأثري لم يصل إلى جنوب إنجلترا بفعل الأنهار الجليدية وحدها كما كان يُعتقد سابقاً، بل نُقل بجهد بشري من شمال شرق اسكتلندا في رحلة معقدة امتدت مئات الكيلومترات عبر البر والبحر.

يزن الحجر حوالي ستة أطنان وأصله من منطقة تبعد نحو 700 كيلومتر عن موقعه الحالي. تشير النتائج إلى أن الأنهار الجليدية ربما ساهمت في تحريكه خارج اسكتلندا خلال العصر الجليدي الأخير، لكنها لم تدفعه حتى جنوب إنجلترا، مما يستدعي تدخلاً بشرياً في مراحل لاحقة. الأدلة تشير إلى حركة متعمدة ومخططة بعناية، ربما عبر مسارات نهرية وساحلية حتى وصل سهل سالزبوري.

هذه العملية تعكس قدرة تنظيمية عالية لدى مجتمعات العصر الحجري الحديث، حيث يحتاج نقل حجر واحد إلى 500 رجل يستخدمون الحبال الجلدية لسحبه، بالإضافة إلى 100 رجل لوضع البكرات أمام الزلاجة. ومع ذلك، فإن الأسطح الصلبة والخنادق اللازمة عند استخدام الأسطوانات كانت ستترك بصماتها، ولكن لم يعثر على أي منها حتى الآن، مما يطرح أسئلة حول آليات النقل الدقيقة





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