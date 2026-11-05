باحثون صينيون يكشفون دور البانتثين في علاج الصدفية عبر تنظيم المناعة

دراسة صينية جديدة تظهر أن مكمل البانتثين يحد من نشاط الخلايا المناعية المتهيجة ويحسن أعراض الصدفية، مما يفتح آفاقاً جديدة لعلاجات المناعة الذاتية.

أعلن باحثون في الصين عن اكتشاف علمي مهم يتعلق بمرض الصدفية ، حيث وجدوا أن مكمل البانتثين المشتق من فيتامين B5 يمكن أن يساعد في التحكم في فرط نشاط الجهاز المناعي المسبب للالتهابات. وتأتي هذه النتائج بناءً على دراسة مشتركة شملت تجارب مخبرية على الفئران وتجربة سريرية أولية استمرت لمدة 12 أسبوعاً وشملت 24 مريضاً ب الصدفية ، مما يفتح باب الأمل في نهج علاجي جديد يعتمد على التمثيل الغذائي للخلايا المناعية.

آلية العمل وتأثير البانتثين على المناعة

تعمل إنزيمات فانين على تحويل البانتثين إلى فيتامين B5 الضروري لإنتاج الطاقة، ولكن زيادتها تستنفد البانتثين وتدفع الخلايا لإنتاج الكوليسترول مما يفرط نشاطها المناعي. أظهرت الدراسة أن هذا المركب يؤثر في عمليات التمثيل الغذائي داخل الخلايا المناعية، بما يسهم في تهدئة الاستجابة الالتهابية التي تؤدي إلى ظهور أعراض الصدفية المعقدة والمزمنة.

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وركزت الدراسة على الخلايا المتغصنة، وهي نوع من الخلايا المناعية يؤدي دورا محوريا في تنظيم دفاعات الجسم عبر التعرف على المواد الغريبة وعرضها على الخلايا التائية المتخصصة. عندما يزداد نشاط هذه الخلايا بصورة مفرطة، تتحول من عنصر دفاعي إلى محفز لاستمرار الالتهابات، وهو ما يحدث في الصدفية وأمراض المناعة الذاتية، مما يستدعي تدخل البانتثين لردم هذا الفجوة الوظيفية.

نتائج التجارب السريرية والمخبرية

أظهرت النتائج تحسنا في الأعراض لدى المرضى الذين تناولوا أقراص البانتثين إلى جانب العلاج الموضعي التقليدي الذي يحتوي على كالسيبوتريول وبيتاميثازون، وكان التحسن أكثر وضوحا لدى المشاركين الذين سجلوا مستويات مرتفعة من الكوليسترول في بداية التجربة. كما أظهرت التجارب أن استخدام دواء يثبط عمل إنزيمات فانين ساعد على منع تطور أعراض الصدفية لدى الفئران، مما يدعم فرضية الربط بين الإنزيمات والمرض.

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في تجارب أخرى، أدى تعويض النقص في البانتثين إلى تقليل تراكم الكوليسترول داخل الخلايا المتغصنة والحد من نشاطها المفرط، وهو ما انعكس مباشرة على تخفيف أعراض المرض لدى الحيوانات المختبرية. وقد رصد الباحثون ارتفاعا غير معتاد في مستويات إنزيمات فانين داخل الخلايا المتغصنة لدى مرضى الصدفية، وكذلك لدى المصابين باضطرابات المناعة الذاتية الأخرى، مما يثبت وجود ارتباط وثيق بين هذه المؤشرات الحيوية وتفاقم الحالة الصحية.

التحديات والآفاق المستقبلية للعلاج

ترى الباحثة وي نا تشانغ من المختبر الحكومي الرئيسي للتحليل الطبي الحيوي في بكين أن النتائج تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه عمليات التمثيل الغذائي في تنظيم وظائف الخلايا المناعية وتطوير أمراض المناعة الذاتية. وأوضحت أن التجربة السريرية الأولية أظهرت مؤشرات مشجعة على إمكانية استخدام البانتثين علاجا مساعدا، لكنها شددت على أن النتائج تمثل دليلا أوليا على جدوى هذا النهج ولا تؤكد بصورة قاطعة الآلية البيولوجية الكاملة.

ونشرت الدراسة في دورية "Journal of Experimental Medicine"، حيث حدد الباحثون مسارا بيولوجيا يربط بين إنزيمات فانين والبانتثين والكوليسترول، بوصفه أحد المسارات المؤثرة في تنشيط الخلايا المتغصنة والالتهابات المناعية. ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في تطوير استراتيجيات علاجية جديدة لا تقتصر على الصدفية، بل قد تمتد لتشمل أمراض مناعية أخرى تشارك فيها الخلايا المتغصنة بشكل أساسي.