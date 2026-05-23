اهمية التاهيل المعلمى وعلاقته بالمهنة والمجتمع

يقدم هذا المقال أهمية التاهيل المعلمى وعلاقته بالمهنة والمجتمع، ويؤكد على أن بناء Professionally في المدرسة لا يتم بشكل شعارات، بل من خلال سلوك المعلم اليومي، ونهج الإدارة المدرسية، والثقافة العامة التي يعيشها الطالب كل يوم. ويؤكد أيضاً على أهمية تأهيل المعلمين ليس فقط أكاديمياً، بل مهنياً وإنسانياً أيضاً، ليكونوا قدوة حقيقية في الاحترام والانضباط والوعي، وذلك لأن الأثر الذي يتركه المعلم في عمر الطالب، لا ينتهي بانتهاء العام الدراسي، بل قد يستمر العمر كله في ذاكرة الطالب، ويظهر لاحقاً في أسلوب حياته، وطريقة تعامله، وفي القيم التي يورثها لأبنائه من بعده.

بعد أن تبدأ الأسرة في غرس المهنية في نفوس الأبناء، تأتي المدرسة لتمنح هذه القيمة شكلها العملي الأعمق. يجد المعلم، بوصفه النموذج الأكثر تأثيراً في ترسيخها، أنه لا ينقل المعرفة فقط، بل ينقل معه نمطاً كاملاً من السلوك والقيم.

وتعد مكانته العالية في نظر الطلبة تجعل أثره يتجاوز حدود الحصة الدراسية ليبقى ممتداً في الذاكرة سنوات طويلة. ولهذا، فإن المهنية في سلوك المعلم ليست أمراً إضافياً، بل جزء أساسي من رسالته التربوية. ولا يتم بناء المهنية داخل المدرسة بالشعارات، بل يبدأ من سلوك المعلم اليومي، ونهج الإدارة المدرسية، والثقافة العامة التي يعيشها الطالب كل يوم. وتبرز أهمية تأهيل المعلمين، ليس فقط أكاديمياً، بل مهنياً وإنسانياً أيضاً، ليكونوا قدوة حقيقية في الاحترام والانضباط والوعي.

والأثر الذي يتركه المعلم في عمر الطالب، لا ينتهي بانتهاء العام الدراسي، بل قد يستمر العمر كله في ذاكرة الطالب، ويظهر لاحقاً في أسلوب حياته، وطريقة تعامله، وفي القيم التي يورثها لأبنائه من بعده





