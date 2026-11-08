انهيار أسواق أمريكية بعد انتصار الديمقراطيين في الانتخابات

سوق الأسهم الأمريكية يشهد تصحيحا حادا بعد انتخابات التجديد النصفي، مع مخاوف من تأثير نتائجها على قطاع الذكاء الاصطناعي وتضخم أكتوبر ومواقع مراكز البيانات.

يدخل المستثمرون في الولايات المتحدة تعاملات الأسبوع الجاري وسط حالة من الاضطراب وعدم اليقين التي تخيم على سوق الأسهم الأمريكية، وذلك في أعقاب موجة بيع عميقة وحادة ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي. وقد أجج هذا الوضع مشاعر القلق في الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم المرتقبة، وتقارير الأرباح الفصلية لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى. وقد تعرضت الأسهم لصفعة قوية الخميس الماضي، بفعل المخاوف من أن تؤدي الانتصارات الكاسحة التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أقيمت يوم الثلاثاء، إلى إبطاء وتيرة التوسع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ويشكل هذا القطاع القلب النابض لموجة صعود السوق خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.

تفاصيل التصحيح وحركة المؤشرات الرئيسية

أغلق مؤشر ناسداك المجمع، الذي يطغى عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملات الخميس متراجعا بنحو 12% عن ذروته القياسية المسجلة في السادس من أكتوبر. وقد تجاوز المؤشر بذلك عتبة الـ10% التي تؤكد دخوله رسميا في منطقة التصحيح. وقد أدت هذه التراجعات، إلى جانب خسائر كبيرة أخرى منيت بها مؤشرات الأسهم الرئيسة، إلى محو المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة مباشرة. وقد تم ذلك عقب انتخابات التجديد النصفي التي اكتسح فيها الديمقراطيون منافسيهم الجمهوريين، بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وتمكن الديمقراطيون من انتزاع السيطرة على الكونغرس الأمريكي في هذه العملية الانتخابية الهامة.

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تأثير الفوز على قطاع الذكاء الاصطناعي

رغم قيادة أسهم التكنولوجيا لانتعاش متواضع يوم الجمعة، إلا أن المؤشرات الرئيسة أنهت الأسبوع على خسائر إجمالية. ومع تصاعد حدة التقلبات، تنتظر السوق اختبارات حاسمة خلال الأسبوع الجاري. وقد شهدت الأسهم تقلبات عنيفة في أعقاب نتائج انتخابات الثلاثاء. وقد حسم الديمقراطيون أيضاً عدة سباقات انتخابية رئيسة لمنصب الحاكم في ولايات تتركز فيها مراكز البيانات بكثافة، مثل ولاية تكساس. وقد تصدرت ردود الفعل الشعبية الغاضبة إزاء المخاوف البيئية، وغيرها من التداعيات المرتبطة بانتشار مراكز البيانات، قضايا الحملة الانتخابية في تلك الولايات.

توقعات التضخم وفيدرالية الدولار

وتنتظر الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إصدار التقرير الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين، والذي يُعد المقياس الأكثر متابعة عن كثب لقياس معدلات التضخم. ويعقب ذلك ترقب إعلان النتائج المالية لشركات تكنولوجيا بارزة، تشمل كور ويف وأبلايد ماتيريالز وسيسكو سيستمز. وفي هذا السياق، وصف مارفن لوه، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي العالمي في مؤسسة ستيت ستريت، الوضع الحالي بأنه تداول زخم هش. وأشار إلى وجود عبء تنظيمي وسياسي حزبي، سيظل جاثما على أنفاس السوق، إلى أن تتضح الصورة الفعلية لحجم التباطؤ المحتمل.

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توقعات أسعار الفائدة للمستقبل

وعقب انتخابات التجديد النصفي وارتفاع مؤشر سيبو للتقلبات VIX إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر، تراجع كافة قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500. غير أن الخسائر كانت أكثر وطأة وحدة في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. حيث هوى قطاع التكنولوجيا بالمؤشر بنسبة 7.3%، بينما انزلق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من 12%. وقد سجل كلاهما أكبر انخفاض يومي لهما منذ أكثر من ست سنوات. ورغم هذه الضربات، لا تزال المؤشرات الرئيسة محتفظة بمكاسب منذ بداية العام. وسجل المؤشر القياسي ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا يقارب 8% خلال عام 2026.

آفاق التوسع والاعتبارات الاستراتيجية

ويأتي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، في وقت يتوقع فيه المستثمرون إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. ويرغب المركزي في كبح جماح التضخم، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي. وقد كان ذلك عقب رفعه لها في سبتمبر، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وقد انكفت العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي عقب صدور تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة. وقد أشارت إلى احتمالية تقارب 80% لقيام البنك المركزي برفع الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر.