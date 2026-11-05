انهيار أسواق الرقائق والذكاء الاصطناعي بخسائر تريليونية

أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي تشهد موجة بيع عنيفة تفقد مؤشر إس آند بي 500 قيمة سوقية تجاوزت 4 تريليونات دولار وسط مخاوف تنظيمية وسياسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

شهدت الأسواق الأمريكية الخميس موجة بيع عنيفة مستهدفة بشكل أساسي أسهم الرقائق وشركات الذكاء الاصطناعي ، مما أدى إلى نزول حاد في المؤشرات الرئيسية. وقد تجاوزت القيمة السوقية المفقودة لشركات مؤشر إس آند بي 500 حاجز 4 تريليونات دولار بحلول منتصف الجلسة، مما يشكل انقلاباً مفاجئاً بعد موجة الصعود التي أعقبت نتائج انتخابات التجديد النصفي.

تراجعات حادة في مؤشرات وول ستريت

في الساعة 11:37 صباحاً بتوقيت نيويورك، كان مؤشر ناسداك المركب يتراجع بنحو 5%، بينما هبط مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 3.3%، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي نحو 2.2% أي أكثر من 1200 نقطة. تمثل هذه الأرقام مستويات لحظية خلال جلسة لا تزال مفتوحة وقد تشهد تقلبات قبل الإغلاق الرسمي.

قطاع أشباه الموصلات في قلب أزمة البيع

كان قطاع أشباه الموصلات في صلب موجة البيع، حيث هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بما يصل إلى نحو 11% قبل أن يقلص جزءاً من خسائره. وبحسب بلومبرغ، بات المؤشر متجهاً نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل 2025، وتسجيل خامس تراجع أسبوعي على التوالي في أطول سلسلة خسائر منذ ذلك التاريخ.

تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لخسائر فادحة، حيث تراجع سهم إنفيديا بنحو 7% في إحدى القراءات اللحظية، فيما عانت أسهم إنتل وميكرون وبرودكوم من خسائر حادة. ورغم إعلان إيه إم دي نتائج فصلية قياسية قبل أيام، هوى سهمها بنحو 13%، مما يشير إلى أن المستثمرين سعّروا المخاطر التنظيمية المقبلة بأعلى من مكافأة الأداء الحالي.

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تقرير كوالكوم يضيف ضغطاً على القطاع

زادت نتائج كوالكوم الضغط على القطاع، فقد انخفضت إيرادات الشركة من رقائق الهواتف الذكية بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 5.14 مليار دولار خلال الربع الرابع من سنتها المالية، مقارنة بتوقعات بلغت 5.21 مليار دولار وفق بيانات ستريت أكاونت. ورغم تجاوز النتائج الإجمالية بعض توقعات المحللين، جاءت توقعات الأرباح للفصل التالي ضعيفة.

تسبب هذا في تراجع سهم كوالكوم بنحو 9% في التعاملات الصباحية، بينما تواجه الشركة ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع تكاليف الذاكرة، وضعف سوق الهواتف الذكية، وتراجع الإيرادات المرتبطة بأجهزة أبل. وقد دفع حدة الهبوط ناسداك المركب إلى أكثر من 10% دون مستواه القياسي المسجل الشهر الماضي، مما يضعه في نطاق التصحيح.

انتشار الهبوط عالمياً في آسيا

لم تقتصر الضغوط على وول ستريت، إذ أغلق مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية منخفضاً 5.28% وسط موجة بيع كثيفة لأسهم الرقائق. هبط سهم سامسونغ إلكترونيكس بنسبة 7.57%، فيما خسر سهم شركة رقائق الذاكرة إس كيه هاينكس 9.46% بسبب مخاوف من تأثير القيود المحتملة على بناء مراكز البيانات الأمريكية.

في اليابان، أغلق مؤشر نيكاي 225 منخفضاً بنحو 1.8%، وتراجع سهم سوفت بنك المستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي بنحو 6.9%، فيما هبط سهم شركة معدات صناعة الرقائق طوكيو إلكترون بنحو 9.5%، مما يعكس تأثير المخاوف على سلسلة التوريد العالمية.

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العوامل التنظيمية والسياسية الجديدة

تعيد موجة البيع الحالية إلى الواجهة سؤال تقييمات الشركات، حيث يجمع الحدث بين مخاوف الأسعار وعامل سياسي تنظيمي. بدأ المستثمرون يعيدون تسعير المخاطر بعد فوز الديمقراطيين، مع توقعات بأن تؤدي سيطرتهم على الكونغرس اعتباراً من يناير إلى رقابة أشد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

قدّر محللو بنك يو بي إس أن نحو 30% من الطاقة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء. وكتب المحلل دان آيفز أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ستخلق عقبات كبرى أمام تشريعات الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.

مع ذلك، لا تشير المعطيات إلى انهيار الطلب العالمي، حيث أكد الرئيس التنفيذي لكوالكوم كريستيانو آمون أن ما يقيّد أعمال مراكز البيانات هو المعروض. يبقى الاختبار الحقيقي في الأيام المقبلة: هل تكون هذه موجة بيع إعادة تقييم، أم صدمة سياسية تمتصها الأسواق بعد اتضاح أجندة الكونغرس الجديد.