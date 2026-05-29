انهيار الاتفاق المبدئي بين مورينيو وريال مدريد ومفاوضات معقدة في أجواء انتخابية

صحيفة برتغالية تكشف عن فشل الاتفاق الأولي لانتقال المدرب جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد بسبب خلاف حول قيمة التعويض المالي لبنفيكا، في ظل أجواء انتخابية حساسة داخل النادي الإسباني.

دخلت مفاوضات انتقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد مرحلة معقدة، بعدما انهار الاتفاق المبدئي بين الطرفين وسط أجواء انتخابية حساسة داخل النادي الإسباني.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن التفاهم الأولي الذي كان يسمح بانتقال مورينيو مقابل 7 ملايين يورو لم يعد قائماً، بعد انتهاء مدة البند القانوني الخاص بالاتفاق، والذي كان صالحاً لعشرة أيام عمل فقط. وأكدت أن إدارة بنفيكا رفضت التنازل عن كامل قيمة عقد المدرب البرتغالي للموسم المقبل، والتي تبلغ 15 مليون يورو، الأمر الذي دفع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى إعادة دراسة الملف بعدما كان يرفض دفع هذا الرقم.

ورغم حالة التوتر التي سيطرت على المفاوضات مؤخرا، نجح وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز في إعادة فتح خطوط التواصل بين الأطراف كافة، والتوصل إلى تهدئة مؤقتة تسمح باستمرار المفاوضات بعيدا عن التصعيد الإعلامي. وبحسب الصحيفة، فإن مورينيو لا يزال يثق بإمكانية توليه تدريب ريال مدريد بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكن ذلك يبقى مرتبطاً بفوز فلورنتينو بيريز في الانتخابات المقبلة أمام منافسه إنريكي ريكيلمي.

في المقابل، بدأ بنفيكا التحرك تحسباً لرحيل مدربه، حيث يبرز اسم ماركو سيلفا كأحد أبرز المرشحين لخلافة مورينيو في المشروع الفني الجديد. وأشار التقرير إلى أن بيريز يلتزم الصمت حاليا بشأن الملف، بسبب حساسية الوضع الانتخابي داخل ريال مدريد، إضافة إلى القيود الأخلاقية والإدارية التي تمنع الإدارة الحالية من إبرام اتفاقات طويلة الأمد قبل حسم الانتخابات.

كما أوضحت الصحيفة أن العلاقة بين مورينيو وبنفيكا وصلت إلى مرحلة معقدة يصعب معها إعادة الأمور إلى طبيعتها، رغم استمرار العقد الحالي ووجود محاولات سابقة لتمديده





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جوزيه مورينيو ريال مدريد بنفيكا فلورنتينو بيريز الانتخابات

United States Latest News, United States Headlines