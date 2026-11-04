انهيار القلاع الجمهورية: فوز ديمقراطي تاريخي في كانساس وتكساس

تحولات جذرية في الخريطة السياسية الأمريكية مع انتزاع الديمقراطيين مقاعد في كانساس وتكساس وكارولاينا الجنوبية، منهين سيطرة الجمهوريين لعقود.

أعلنت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عن تحولات سياسية غير مسبوقة، حيث نجح الحزب الديمقراطي في اختراق الحصون التقليدية للحزب الجمهوري. شهدت ولايات كانت تُعتبر منيعاً أمام المعارضة ديمقراطياً مفاجآت كبرى، أبرزها فوز مرشحين ديمقراطيين في كانساس و تكساس وكارولاينا الجنوبية.

كسر حاجز التسعين عاماً في كانساس

تمثلت إحدى أبرز النتائج التاريخية في ولاية كانساس، حيث تمكن السيناتور آدم هاملتون، وهو قس ديني، من هزيمة منافسه الجمهوري روجر مارشال. يعتبر هذا الفوز نهاية لسلسلة إخفاقات ديمقراطية طويلة امتدت لمدة تسعة وأربعين عاماً، حيث لم يفز أي ديمقراطي بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية منذ عام ألف وتسعمئة واثنين وثلاثين. كان آخر فائز ديمقراطي هو جورج ماكغيل خلال فترة الكساد الكبير.

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تكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة نظراً للجذور العميقة لكانساس مع الحزب الجمهوري، الذي ارتبطت به الولاية منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر. ظلت الولاية محافظة ذات قاعدة انتخابية واسعة في المناطق الريفية، ورغم نجاح الديمقراطيين في الوصول إلى منصب الحاكم في فترات سابقة، إلا أن مجلس الشيوخ ظل حكراً على الجمهوريين لعقود طويلة.

انتهاء حقبة الثلاثين عاماً في تكساس

جاءت المفاجأة الأوسع نطاقاً من ولاية تكساس، التي لطالما كانت قلعة للجمهوريين. حقق الديمقراطي جيمس تالاريكو فوزاً تاريخياً بمقعد مجلس الشيوخ على حساب الجمهوري كين باكستون، ليصبح أول ديمقراطي تنتخبه تكساس للمجلس منذ عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين، بعد انقطاع استمر ثلاثة وثلاثين عاماً. كما تمكنت الديمقراطية جينا هينوخوسا من هزيمة الحاكم الجمهوري غريغ أبوت.

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تشكل فوز هينوخوسا نقطة تحول مزدوجة، فهي لا تصبح أول امرأة تتولى حكم الولاية فحسب، بل هي أيضاً أول امرأة من أصول لاتينية تصل إلى هذا المنصب الرفيع. تجاوزت هذه الانتصارات السباقين الفرديين، إذ أنهى الديمقراطيون فترة امتدت ثلاثين عاماً من سيطرة الجمهوريين على المناصب المنتخبة على مستوى الولاية، محققين مكاسب إضافية في منصبي نائب الحاكم والمدعي العام.

تحولات في كارولاينا الجنوبية وآيوا وأوهايو

في كارولاينا الجنوبية، حققت الديمقراطية آني أندروز، طبيبة الأطفال، فوزاً مدوياً على السيناتورة الجمهورية دارلين غراهام. أصبحت أندروز أول ديمقراطية تفوز بمقعد لمجلس الشيوخ عن الولاية منذ عام ألف وتسعمئة وثمانية وتسعين. جاءت هذه النتيجة في ولاية منح فيها الناخبون الرئيس دونالد ترامب فوزاً بفارق يقارب ثمانية عشر نقطة مئوية في انتخابات عام ألفين وأربعة وعشرين.

امتدت الخسائر الجمهورية إلى ولايتَي آيوا وأوهايو، اللتين شهدتا تحولات متزايدة نحو الجمهوريين خلال العقد الماضي. في آيوا، انتُخب الديمقراطي جوش توريك لمجلس الشيوخ على حساب آشلي هينسون، وفاز روب ساند بمنصب الحاكم. ربطت شبكة سي إن إن نتيجة آيوا بارتفاع أسعار الديزل والأسمدة وتأثير النزاعات التجارية. وفي أوهايو، عاد شيرود براون لمجلس الشيوخ بعد عامين، بينما فازت إيمي أكتون بالحكم على حساب فيفيك راماسوامي.

تأثير الاقتصاد والشباب على المشهد الوطني

تتجاوز المفارقات حدود الولايات لتعكس هشاشة التحالفات الانتخابية الوطنية. رغم عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل عامين بدعم من شرائح الشباب واللاتينيين، كشفت الانتخابات الحالية عن تراجع هذا التأييد. أظهر استطلاع وطني لأكسيوس وأسوشيتد برس تأييد سبعة بالمئة من الناخبين تحت سن ثلاثين عاماً ومرشحين ديمقراطيين، ونحو ستين بالمئة من الناخبين اللاتينيين.

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شهدت الانتخابات أيضاً موجة من السوابق التاريخية للنساء والأقليات. في جورجيا، أصبحت كيشا لانس بوتومز أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة لولاية أمريكية. وفي نيومكسيكو، انتخبت ديب هالاند كأول امرأة من السكان الأصليين تتولى منصب حاكم. كما أصبح عبد السيد أول مسلم أمريكي ينتخب لمجلس الشيوخ في ميشيغان، بينما سجلت بيغي فلاناغان إنجازاً مماثلاً في مينيسوتا.