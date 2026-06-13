أدى توقف مشروع نظام الدفاع الجوي المستقبلي البالغ قيمته 100 مليار يورو، الذي كان يهدف إلى تطوير مقاتلة أوروبية متطورة، إلى دفع فرنسا وألمانيا وإسبانيا للبحث عن خيارات بديلة بعد خلافات بين شركة داسو وإيرباص. تشمل الخيارات المحتملة تطوير طائرة أوروبية مستقلة،或者 شراء طائرة إف-35 الأمريكية، أو الانضمام إلى برامج دولية أخرى. وتتواجه كل دولة بتحدياتها الخاصة، حيث تسعى ألمانيا إلى تكوين تحالف جديد تحت اسم فريق الجيل السادس، وإسبانيا تخشى أن تبقى شريكًا ثانويًا. يسلط هذا التقرير الضوء على أسباب الانهيار والمسارات المستقبلية المحتملة لتطوير قدرات الدفاع الجوي الأوروبية.

أدى انهيار مشروع ضخم بقيمة 100 مليار يورو كان يهدف لتطوير نظام دفاع جوي أوروبي متكامل من الجيل الجديد، إلى فرض خيارات صعبة على الدول المشاركة فيه، وهي فرنسا و ألمانيا و إسبانيا ، مع بلجيكا كمراقب.

كان المشروع، المعروف باسم نظام الدفاع الجوي المستقبلي، يرمي إلى بناء نظام شامل لا يقتصر على طائرة مقاتلة جديدة، بل يشمل طائرات بدون طيار وأقمار صناعية وأجهزة استشعار، ليصبح جيلاً جديداً من القوة العسكرية الأوروبية القادرة على منافسة أحدث المقاتلات في العالم. لكن المشروع تعرض لانتكاسة كبيرة بعد أن علقت ألمانيا مشاركتها بسبب خلافات عميقة بين الشركتين الفرنسية داسو للطيران والألمانية إيرباص للدفاع والفضاء حول التصاميم والأولويات.

وقد أثار انهيار المشروع مخاوف حادة في أوروبا من فقدان الاستقلالية في مجال الدفاع الجوي وزيادة الاعتماد على الخارج. ووصف رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر الفشل بأنه "غباء محض"، محذراً من أن أوروبا قد تختار أن تكون غير ذات صلة في مجال حاسم من مجالات الدفاع.

وتكشف الخلافات بين الشركاء عن تعارض جذري في الرؤى: كانت فرنسا تركز على تطوير طائرة أخف وزناً يمكنها الإقلاع من حاملات الطائرات، بينما كانت ألمانيا تطمح لمقاتلة أثقل capaz de السيطرة الجوية، ما يعكس اختلافاً في احتياجات كل دولة وتاريخها العسكري. أمام هذا المأزق، ت Başvuru ثلاثة مسارات رئيسية: الأول هو سير كل دولة في طريقها الخاص وتطوير طائراتها النفاثة بشكل فردي، وهو ما تؤكد قدرة فرنسا على تحمله، لكنه قد يؤدي إلى ازدواجية في الجهود وإهدار للموارد المحدودة.

والثاني هو اللجوء إلى طائرة إف-35 الأمريكية المتطورة، مما يعزز الاعتماد على الولايات المتحدة، وهو خيار تسعى إليه ألمانيا بالفعل وتستخدمه بلجيكا، لكن فرنسا وإسبانيا ترفضان شراءها لأسباب سياسية واستراتيجية. والثالث هو الانضمام إلى مشاريع دولية أخرى، أبرزها برنامج القتال الجوي العالمي الذي تقوده إيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، أو محاولة إنقاذ أجزاء من المشروع الأوروبي مثل الطائرات بدون طيار ونظام "سحابة القتال". ولم تضيع ألمانيا وقتاً في محاولة تعويض الفجوة الناتجة عن فشل نظام الدفاع الجوي المستقبلي.

فقد اقترحت شركة إيرباص وسبع شركات ألمانية أخرى في مجال الفضاء والدفاع تشكيل تحالف جديد باسم "فريق الجيل السادس" لتطوير مقاتلة أوروبية من الجيل السادس. وحذّر التحالف من أن توقف العمل في المشروع الأصلي يعرض صناعة الطيران القتالي الألماني لخطر فقدان الخبرات الفنية والعمالة الماهرة والقدرة التنافسية. وما زال الاقتراحquot; بحاجة إلى دعم سياسي من المستشارية ووزارة الدفاع وتمويل مالي كاف. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده ستجري مشاورات مع الأطراف المعنية لتحديد المسار المناسب.

وتكمن تعقيدات الموقف في أن لكل دولة أولوياتها وقيودها. ففرنسا، التي تملك شركة داسو وتاريخاً في تطوير المقاتلات مثل رافال، ترى في المشروع الوطني خياراً قابلاً للتحقيق. وألمانيا، التي تفتقر إلى خبرة مستلقة في تطوير المقاتلات النفاثة modernة، تخشى من تباطؤ تقدم صناعتها الدفاعية. وإسبانيا، الشريك الثالث، تشعر بالإهمال في الخلاف الفرنسي الألماني، وتدرك أنها قد تبقى شريكاً ثانوياً في أي برنامج جديد، رغم استثماراتهاTimeout Quest capabilities. وتبرز في الخلفية مشاريع أخرى عالمية





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