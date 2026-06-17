انهيار برتغالي مدوي وفرحة كونغولية تاريخية في افتتاح مونديال 2026

تعرض منتخب البرتغال لضربة قوية في افتتاح مبارياته بكأس العالم 2026 بعد تعادله مع الكونغو الديمقراطية مما أثار انتقادات حادة في الصحافة البرتغالية واحتفاء عالمي بالهدف التاريخي للكونغو ورقصها التراثي.

شهدت الجولة الافتتاحية من كأس العالم 2026 في مجموعة مثيرة للجدل سقوطاً مدوياً للمنتخب البرتغال ي واحد من أبرز المرشحين لنيل اللقب حيث فشل في تحقيق الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية مسجلاً تعادلئيساً إيجابياً بهدف لمثله أدى إلى حالة من الذهول والإحباط الشديد في وسائل الإعلام البرتغال ية.

وصفت الصحف البرتغالية النتيجة بأنها هزة عنيفة وأبدت انتقادات لاذعة لأداء خط الهجوم خاصة النجم كريستيانو رونالدو الذي ظهر بعيداً عن مستواه المعتاد وعاجزاً عن استغلال الفرص المتاحة ما زاد من القلق حيال مستقبله في البطولة. على الجانب الآخر احتفى العالم بالهدف التاريخي للكونغو الديمقراطية كأول هدف لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم منذ 52 عاماً وبرقصة الندومبولو التراثية التي احتفل بها اللاعب يوان ويسا واعتبرتها تعبيراً عن الفخر الثقافي الأفريقي وروح المقاومة.

اتسعت المقارنات بين رونالدو وليونيل ميسي الذي قاد الأرجنتين للفوز بثلاثية في وقت سابق مما زاد من الضغوط على النجم البرتغالي خاصة مع استمرار صيامه التهديفي للمباراة العاشرة توالياً في البطولات الكبرى. وضعت النتيجة المنتخب البرتغالي ومدربه روبرتو مارتينيز في مأزق فني مبكر يتطلب مراجعة الحسابات التكتيكية وتصفية الأجواء قبل المواجهات القادمة بينما بقيت ذكرى ليلة هيوستن محفورة بالألم البرتغالي والفرح الكونغولي





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