ارتداد حاد لأسعار الذهب يخفضها دون 3576 دولاراً للأونصة وسط قوة الدولار وعوائد السندات، مما يثير جدلاً حول مستقبل المعدن الأصفر كملجأ آمن.

يتعرض سوق الذهب لأقسى فترات التراجع في عامه الحالي، حيث شهد فقداناً كبيراً للجزء الأكبر من مكاسبه التاريخية التي حققها في مطلع العام. وقد دفع هذا الانحدار الحاد المعدن النفيس إلى مستويات لم يشهدها منذ زمن، مما أثار تساؤلات واسعة بين المستثمرين حول ما إذا كان هذا الهبوط مجرد تصحيح مؤقت أم بداية لمرحلة جديدة من التراجع المستمر. وتسبب هذا التحول المفاجئ في ضغوط هائلة على محافظ المستثمرين الأفراد والمؤسسات، الذين كانوا يعتمدون على الذهب كملاذ آمن ضد التضخم والتقلبات.

تفاصيل الانحدار من القمم التاريخية

سجل سعر الذهب ذروته التاريخية عند مستوى 5589.38 دولاراً للأونصة في تاريخ 28 يناير 2026، قبل أن يبدأ في الانهيار التدريجي ثم الحاد. وقد دفع هذا الهبوط السعر إلى مستويات أدنى من 3576.09 دولاراً خلال تداولات يوم الجمعة، مما يعني تراجعاً يقارب الثلث من قيمته عند أعلى قمة سجلها. وتعد هذه الخسائر من الأكبر من نوعها في تاريخ تداولات المعدن الأصفر خلال الفترة الزمنية المحددة، مما يعكس حدة الضغوط التي تتعرض لها السوق.

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يرجع المحللون السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى تضافر عدة عوامل اقتصادية ومالية ضغطت على جاذبية الذهب. ومن أبرز هذه العوامل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتعزيز قوة العملة الخضراء، بالإضافة إلى التحولات في توقعات السياسة النقدية التي يتبناها الاحتياطي الفيدرالي. هذه العوامل مجتمعة قلصت من ميزة الذهب كاستثمار لا يدر عائداً دورياً، مما جعله أقل جاذبية مقارنة بالأصول المالية التقليدية.

موقف المحللين وعوامل التغير الاستثماري

يرى خبراء السوق أن التحول في اتجاه أسعار الذهب يرتبط بشكل أساسي بتغير البيئة الاستثمارية العالمية التي كانت تدعم صعوده في السابق. فقد استفاد الذهب في الفترات الماضية من ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب التوقعات بمزيد من التيسير النقدي. كما ساهمت المخاوف المتعلقة بمستويات الديون العالمية والتوترات الجيوسياسية في دفع المستثمرين لزيادة حيازاتهم من الذهب كوسيلة للتحوط، وفقاً لتقارير موقع سي إن بي سي.

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غير أن المشهد الاستثماري شهد انقلاباً مع تصاعد التوقعات بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً. وقال إيفان ميلز، المستشار المالي في شركة "Scholar Financial Advising"، إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار رفعا تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول لا تحقق دخلاً مباشرًا. وأضاف ميلز أن صناديق أسواق المال باتت توفر عوائد تتراوح بين 4% و5%، ما يجعل الاحتفاظ بالسيولة النقدية خياراً أكثر جاذبية لكثير من المستثمرين.

وأوضح ميلز أن الأسهم والسندات والأدوات الاستثمارية التقليدية أصبحت أكثر جاذبية في ظل تغير موازين العائد والمخاطرة في الأسواق. ولفت إلى أن المستثمرين بدأوا يعيدون توزيع أصولهم نحو هذه الفئات بدلاً من المعادن النفيسة، مما ساهم في تسريع وتيرة البيع والتخارج من مراكز الذهب المفتوحة.

تسييل الأصول وصناديق الاستثمار

ساهمت التحولات في سلوك المستثمرين، خاصة مع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، في تسريع وتيرة تراجع الأسعار. وأوضحت سوكي كوبر، الرئيسة العالمية لأبحاث السلع في بنك "ستاندرد تشارترد"، أن الذهب انتقل من كونه ملاذاً آمناً في المحافظ إلى مصدر سريع للسيولة النقدية. وأشارت إلى سهولة تداول الذهب وبيعه جعلته خياراً أولياً للعديد من المستثمرين الذين لجأوا إلى تسييل الحيازات لتوفير السيولة اللازمة.

وأضافت كوبر أن الذهب يتصرف أحياناً كسلعة وأحياناً كعملة، اعتماداً على العوامل المسيطرة على الأسواق في كل مرحلة. ولفتت إلى أن العوامل المتعلقة بقوة الدولار وحالة السيولة العالمية أصبحت هي المؤثر الأكثر حسمًا في حركة أسعار الذهب حالياً، متغلبة على عوامل العرض والطلب التقليدية.

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ورغم الضغوط الهبوطية، لا تزال مشتريات البنوك المركزية تمثل دعماً طويل الأجل للسوق. ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، سجلت مشتريات البنوك المركزية أعلى إجمالي شهري لها خلال شهر سبتمبر، رغم انخفاض إجمالي المشتريات بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات قياسية بلغت نحو 89 مليار دولار خلال العام الماضي.

توقعات المستقبل وأفق الأسعار

لا يستبعد بعض المحللين استمرار الضغوط على الذهب في الفترة المقبلة، متوقعين أن تتجه الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 3500 و3600 دولار للأونصة. وحذر مارك تشاندلر، الشريك الإداري وكبير استراتيجيي الأسواق في شركة "Bannockburn Capital Markets"، من التسرع في اعتبار المستويات الحالية قاعاً نهائياً للسوق. وأشار إلى أن الرسوم البيانية لا تقدم حتى الآن إشارات واضحة على اكتمال موجة الهبوط أو استقرار الأسعار.

مع ذلك، يرى فيليب ديل، المدير السابق لدار سك العملة الأمريكية والرئيس الحالي لشركة "U.S. Money Reserve"، أن الأسس التي دعمت السوق الصاعدة لا تزال قائمة. وتوقع ديل عودة الذهب إلى مساره الصاعد خلال عام 2027، مشيراً إلى احتمالات استقرار أسعار الفائدة وتراجع أسعار النفط، مما قد يوفر بيئة أكثر دعماً للمعدن النفيس على المدى الطويل.

في سياق متصل، ترى إيمي غاور، رئيسة استراتيجية المعادن والتعدين في بنك "مورغان ستانلي"، أن هناك أسباباً جوهرية لا تزال تدعم الاحتفاظ بالذهب. ودعت المستثمرين إلى النظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط وتنويع المخاطر، وليس كأداة لتحقيق نمو سريع في رأس المال، مشددة على أن الهدف الأساسي هو حماية المحفظة من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.