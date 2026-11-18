سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025 بسبب تآكل معنويات المستثمرين أمام توقعات رفع الفائدة الأمريكية، فيما سجلت الفضة والبلاطينيان تراجعاً حاداً في التعاملات الآسيوية.

شهدت الأسواق العالمية اليوم الأربعاء تراجعاً حاداً في أسعار الذهب ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية أكتوبر 2025، وسط ضغوط بيع واسعة من المستثمرين الذين يتجنبون الأصول الخالية من العائد في ظل تشديد السياسات النقدية الأمريكية. وتأثرت المعادن الثمينة مباشرة بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات القوية بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم الشهر المقبل.

تفاصيل الانخفاض التسعيري في التعاملات الآسيوية

تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.8 بالمئة، مسجلة سعر 3820.65 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت جرينتش، وهو سعر يوازي أدنى مستوياته منذ أوائل شهر أكتوبر 2025. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب الخاصة بتسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.1 بالمئة لتصل إلى سعر 3822.70 دولاراً للأوقية، مما يعكس موجة بيع مكثفة عبر فئات المنتجات المالية المختلفة.

بيانات الاقتصاد الأمريكي تدعم تشديد السياسة النقدية

ساهمت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي القوي في تفاقم التوقعات بتدابير تقييدية، حيث أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت قليلاً خلال شهر أكتوبر. ورغم أن الأسر الأسرية قلصت مشترياتها من السيارات والسلع الباهظة الثمن الأخرى، إلا أنها حافظت على مستويات إنفاق جيدة في قطاعات أخرى، مما يشير إلى تماسك الاقتصاد الأمريكي مع بداية الربع الرابع من العام.

توقعات المستثمرين لرفع الفائدة في ديسمبر

يعكس مؤشر FedWatch التابع لمجموعة CMG رؤية السوق السائدة، حيث يرى المستثمرون أن هناك احتمالاً بنسبة 95.7% لقيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر. وبالمقابل، انخفض احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة ضئيلة للغاية تبلغ 4.3% فقط، مما يدعم بقوة مسار التوجه نحو تشديد السيولة.

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تأثير محضر الاجتماع المتوقع على المتداولين

يركز المتداولون والمستثمرون في الأسواق المالية على موعد حاسم اليوم الأربعاء، وهو صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في يومي 27 و28 من شهر أكتوبر. يبحث المشاركون في السوق عن مؤشرات دقيقة جديدة داخل هذا المحضر تحدد مسار السياسة النقدية الأمريكية بدقة، وهو ما يولد تقلبات شديدة في أسعار الذهب والمعادن الأخرى حتى يتم توضيح الرؤية المستقبلية.

تراجع شامل لأسعار الفضة والمعادن البلاتينية

لم يسلم سائر فئة المعادن النفيسة من هذا الاتجاه الهابط، حيث سجلت الفظة في التعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.9 بالمئة إلى مستوى 46.97 دولاراً للأوقية. كما تراجع البلاطيني بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى سعر 1423.27 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة ليسجل سعر 962.40 دولاراً للأوقية.