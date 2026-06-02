انقسامات حادة حول وقف القتال في لبنان بعد إعلان ترامب

تدور انقسامات ثلاثية بين إسرائيل وحزب الله والسلطات اللبنانية حول تفسير وقف القتال الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، بينما تتصاعد العمليات العسكرية رغم الجهود الدبلوماسية.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش ال إسرائيل ي ومقاتلين تابعين ل حزب الله على الجبهة ال لبنان ية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ambos الطرفين وافقا على وقف القتال .

أظهرت التطورات على الأرض استمرار العمليات العسكرية رغم الإعلان الأمريكي، مما أدى إلى انقسامات حادة حول تفسير بنود وقف إطلاق النار. فبينما restrict رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل وقف هجمات حزب الله على المستوطنات الشمالية، أكد النائب اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله أن الموقف يستلزم وقفاً شاملاً لإطلاق النار على جميع الأراضي اللبنانية، كخطوة أولى نحو الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وأشار بيان السفارة اللبنانية في واشنطن إلى أن الترتيب المقترح يقضي بتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية مقابل امتناع حزب الله عن الهجمagainst إسرائيل، مع تأكيد على ضرورة توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل لبنان بأكمله. وقد حذر نتنياهو، خلال اتصال مع ترامب، من أن إسرائيل ستضرب أهدافاً في بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة المدن الإسرائيلية. وتتواصل الاجتماعات التفاوضية بين السلطات اللبنانية والإسرائيليتين في واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة التطورات.

على الصعيد الميداني، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الدفاعات الجوية اعترضت مقذوفين أطلقا من لبنان نحو شمال إسرائيل، دون وقوع إصابات. كما أعلن حزب الله عن شن هجمات ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، بما في ذلك استهداف دبابات ميركافا بقذائف موجهة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة. ومن ناحية، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية رسمية حدوث غارات إسرائيلية على عدة قرى جنوبية مثل المروانية وصديقين وياطر والمنصوري، مع وقوع انفجار كبير في بلدة دبين.

وأعلن حزب الله تصدي مقاتليه لتوغل إسرائيلي باتجاه بلدة حداثا باستخدام عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف دبابة ميركافا في بلدة البياضة. تأتي هذه التطورات في وقت علقت فيه إيران الحوار مع الوسطاء احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي في لبنان، مما دفع ترامب للتعليق أن المحادثات مع إيران تسير بسرعة، بعد أن كانت متعثرة.

وأضاف ترامب أنه أجرى مكالمة مع ممثلين رفيعي المستوى لحزب الله، أكدوا خلالها الموافقة على وقفすべて العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على عدم مهاجمة بعضهما البعض. وت reflect التصريحات الأمريكية محاولات دبلوماسية مكثفة ل halt التصعيد، رغم استمرار العمليات القتالية على الأرض، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة





