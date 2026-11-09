انفيديا تحقق في تجسس الصين ضد رئيسها جنسن هوانغ

فتحت شركة انفيديا تحقيقاً داخلياً مستقلاً في تقارير تجسس صيني ضد جنسن هوانغ مع تأكيد أولويات الأمن القومي وتقييد التعاملات الصينية.

أعلنت شركة انفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية عن إطلاق تحقيق داخلي مستقل لدراسة التقارير الإعلامية التي تشير إلى تعرض رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ لعملية تجسس استخباراتي أجنبي. يأتي هذا الإعلان الحاسم في أعقاب اعتراف هوانغ بإقامته لعلاقة خارج إطار الزواج، مما أثار موجة من التسريبات الصحفية والفضول الإعلامي حول سلامة الأمن المعلوماتي للشركة. أكد مجلس الإدارة أن القرار جاء استجابة مباشرة لهذه التقارير، مع التأكيد على أن الحفاظ على الأمن القومي والاقتصادي الأمريكي يظل الأولوية القصوى للشركة في ظل المنافسة التكنولوجية العالمية.

تفاصيل التحقيق والأولويات الأمنية

وأوضح بيان مجلس إدارة انفيديا أن التحقيق سيخضع للإشراف المباشر من قبل لجنة مؤلفة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، الذين سيعملون بالتعاون مع مستشارين قانونيين خارجيين مستقلين لضمان الحياد والدقة. وعلى الرغم من جدية الموضوع، أشار المجلس بوضوح إلى أنه لا يرى سبباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة الحساسة أو أمنها القومي تعرضت للخطر في الوقت الحالي. يأتي هذا التوضيح الهام لتهدئة المخاوف لدى المستثمرين والشركاء حول سلامة البيانات التقنية المتطورة التي تطورها الشركة.

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دور ميجاسبيد وتحقيقات الكونغرس

كانت الجذور الإعلامية لهذه القضية تعود إلى أواخر نوفمبر الماضي، عندما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية خلصوا إلى أن مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة ميجاسبيد لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كانت تعمل لحساب الاستخبارات الصينية. ونقلت التقارير أن هذه المسؤولة كانت تنقل معلومات حساسة إلى بكين، مما وضع انفيديا في بؤرة اهتمام المحللين والخبراء. رأى المحلل دان آيفز، مدير شركة يوركفيل آيفز، أن هوانغ يواجه حالياً وضعاً حرجاً للغاية، متوقعاً أن تتسبب هذه القضية في سلسلة من التحقيقات البرلمانية في الكونغرس الأمريكي لفحص تداعيات الأمر.

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مواقف سياسية ودعم ترامب للعبقري

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الواضح لهوانغ، واصفاً إياه بـ"العبقري" و"شخص نزيه"، رغم اعترافه بأن التفاصيل الكاملة للأمر غير معروفة للجميع. وكان هوانغ قد شارك كعضو في وفد رجال الأعمال الذين رافقوا الرئيس ترامب خلال زيارته التاريخية إلى بكين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في مايو الماضي، مما يجعل علاقة هوانغ بالصين موضوع اهتمام سياسي دبلوماسي. من جهة أخرى، وصف المتحدث الصيني التقارير الصحفية بأنها مجرد "تكهنات لا تستند إلى أي أساس"، بينما امتنع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن التعليق المباشر، موضحاً أن الأمر يعد مسألة داخلية خاصة بإدارة الشركة.

تقييد التعاملات وتوجيهات الشركاء

في خطوة عملية وفورية تعكس الجدية المتزايدة للوضع، أفادت صحيفة فايننشال تايمز مطلع الأسبوع الجاري بأن انفيديا أصدرت توجيهات صارمة لشركائها في قطاع مراكز البيانات بتقييد تعاملاتهم مع العملاء الصينيين. ونقلت الصحيفة عن خمسة مصادر مطلعة قولهم إنه بات إلزامياً على عملاء انفيديا في مجال خدمات الحوسبة السحابية بيع ما لا يقل عن خمسين في المئة من خدماتهم لشركات غير صينية. ردّ المتحدث باسم مجموعة انفيديا لوكالة فرانس برس على هذه التطورات بالتأكيد أن الأحداث الأخيرة لن تحبط عزيمة الشركة، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ مصمم تماماً على متابعة مهامه كرئيس تنفيذي دون تراجع.