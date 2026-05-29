انفجرت صاروخ نيو جلين لشركة بلو أوريجين في ولاية فلوريدا خلال اختبار، دون أن يرد عن أي إصابات. ويشير هذا الحادث إلى تحديات جديدة في قطاع الفضاء، حيث يتنافس العديد من الشركات على منافسة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك.

انفجار صاروخ نيو جلين لبلو أوريجين بفلوريدا خلال اختبار؛ لا إصابات. بيزوس يتعهد بالعودة، ماسك: Ad astra per aspera، وناسا تحقق. شهدت شركة بلو أوريجين المملوكة للملياردير الأمريكي جيف بيزوس حادثاً صادماً، بعد انفجار صاروخها نيو جلين خلال اختبار على منصة الإطلاق في ولاية فلوريدا، في واقعة أثارت مخاوف واسعة وأثّرت في طموحات الشركة في منافسة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك.

وبحسب مقاطع فيديو بثتها منصة NASASpaceflight المتخصصة في تغطية عمليات الإطلاق، فقد اشتعل محرك الصاروخ أثناء اختبار الحرق الساخن على منصة الإطلاق قرابة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل أن يتحول المشهد إلى كرة نارية ضخمة تصاعدت في السماء مع سحب كثيفة من الدخان. وأظهرت اللقطات لحظة الانفجار بشكل مفاجئ، وسط حالة من الذهول لدى المراقبين، في حادث وُصف بأنه من أبرز الانتكاسات التقنية التي تواجه البرنامج الفضائي للشركة.

يُعد صاروخ نيو جلين أحد أهم مشاريع بلو أوريجين الاستراتيجية، إذ كانت الشركة تستعد لاستخدامه في نقل العشرات من أقمار أمازون ليو إلى المدار الأرضي المنخفض، ضمن مشروع إنترنت فضائي يهدف لمنافسة شبكة ستارلينك التابعة لسبيس إكس. وكان من المخطط أن يحمل الصاروخ نحو 48 قمراً صناعياً في هذه المهمة، إلا أن مصادر أكَّدت أن الأقمار لم تكن مثبتة على الصاروخ وقت وقوع الانفجار، مما حدّ من حجم الخسائر المباشرة للمهمة.

وفي أول تعليق له، أكَّد جيف بيزوس أن جميع العاملين بخير، قائلاً:جميع الأفراد بخير وتم التأكد من سلامتهم، لا نزال في مرحلة مبكرة لفهم سبب الحادث، لكننا سنعمل على إعادة البناء والعودة إلى الطيران مجدداً. ومن جانبه، علّق إيلون ماسك على الحادث عبر منصة إكس بعبارة لاتينية شهيرة:Ad astra per aspera، والتي تعني إنه إلى النجوم عبر الصعاب، في إشارة إلى طبيعة التحديات في قطاع الفضاء، وأن العمل على هذا الأمر وإنجازه ليس سهلاً.

يأتي الحادث في وقت يتصاعد فيه السباق بين شركتي بلو أوريجين وسبيس إكس، حيث تسعى الأولى إلى تقليص الفجوة مع منافستها التي تهيمن على قطاع الإطلاقات الفضائية التجارية. وجاء الانفجار بعد أيام قليلة فقط من اختبار ناجح لصاروخ ستارشيب التابع لسبيس إكس، مما زاد من حدة المنافسة بين الجانبين في سوق الفضاء العالمي. وأعلنت شركة بلو أوريجين أنها واجهت خللاً مفاجئاً خلال اختبار المحرك، مؤكدة بدء تحقيق داخلي لمعرفة أسباب الانفجار.

كما أكَّدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها ستتعاون مع الشركة في التحقيقات، نظراً لأهمية الصاروخ في مشاريعها المستقبلية، بما في ذلك مهام برنامج أرميس واستكشاف القمر. وقال مدير ناسا: إن تطوير صواريخ ثقيلة للإطلاق الفضائي يُعد مهمة بالغة التعقيد، مؤكداً أن الوكالة ستدرس أي تأثيرات محتملة على برامجها القمرية.





