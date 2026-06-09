انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج صناع المحتوى الثقافي في دبي

برنامج تدريبي يهدف لتطوير مهارات صناع المحتوى في المجال الثقافي بالتعاون بين نادي دبي للصحافة و دبي للثقافة

انطلق في دبي برنامج ' صناع المحتوى الثقافي' الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع هيئة ال ثقافة والفنون في دبي ' دبي لل ثقافة ' ضمن المرحلة الثالثة من برنامج 'صناع محتوى دبي '.

يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات صناع المحتوى في العديد من المجالات المتخصصة وتعزيز قدرتهم على إنتاج محتوى نوعي يعكس هوية دبي وقيمها الرفيعة ومشهدها الثقافي والإبداعي المتنامي. ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الرامية لدعم المواهب الإعلامية والإبداعية وتزويدها بالأدوات العملية والمهارات المتقدمة في السرد الرقمي والإنتاج الإبداعي، مما يمكن المشاركين من تقديم محتوى ثقافي مؤثر يتسم بالجودة والأصالة ويسهم في إبراز ثراء المشهد الثقافي في دبي وتعزيز حضور المنتج الثقافي والإبداعي للمبدعين فيها على مختلف المنصات الرقمية وصولاً إلى العالمية.

في مستهل أولى جلسات البرنامج، رحبت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة منى غانم المرّي بالمشاركين، مؤكدة استهداف البرنامج تمكين نخبة من صناع المحتوى القادرين على إبراز الثراء الثقافي والفكري لدبي من منظور جديد يواكب تطور مكانتها كمركز عالمي للإبداع. وقالت: 'دبي لم تصبح مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع بمحض الصدفة، بل برؤية تؤمن بأن الهوية مسؤولية نعتز بها ونقدمها للعالم بثقة ووعي، وفي زمن تتسارع فيه وتيرة النشر وتتعدد فيه منصاته، تبرز أهمية صانع المحتوى الثقافي الواعي القادر على تقديم محتوى أصيل يقوم على المعرفة والدقة ويخدم الهوية الثقافية'.

وأكدت أن البرنامج يراهن على الشباب بوصفهم أمل الحاضر وبناة المستقبل، وقالت: 'هدفنا لا يقتصر على إعداد صناع محتوى على قدر كبير من التميز في المجال الثقافي، بل نسعى إلى تأهيل كوادر مبدعة قادرة على ترسيخ الهوية وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بمختلف مكوناتها، وبناء جسور فكرية فعالة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتقديم سردية رفيعة المستوى تليق بمكانة دبي وقصتها الملهمة'. كما أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي هالة بدري أن المحتوى الثقافي يمثل إحدى ركائز الصناعات الثقافية والإبداعية وأداة مهمة تسهم في إبراز تفرد هوية دبي وما تتميز به من قصص وتجارب ثقافية ملهمة، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وقالت: 'يمثل (صناع المحتوى الثقافي) استثماراً في الكفاءات الإبداعية المحلية وقدرتها على صياغة رسائل وسرديات مؤثرة تعكس جوهر دبي وقيمها وثقافتها وتطلعاتها المستقبلية، وتوثق نجاحاتها وإنجازاتها بأساليب مبتكرة تواكب التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي'. وأشارت إلى أن البرنامج يعكس حرص 'دبي للثقافة' على تهيئة بيئة محفزة تتيح للمبدعين وصناع المحتوى فرصة تنمية معارفهم وصقل قدراتهم في مجالات الإعلام الرقمي والسرد الثقافي وصناعة المحتوى، وتشجيعهم على المساهمة في تعزيز الحوار والتواصل بين الثقافات.

وأضافت أن البرنامج يدعم حضور أصحاب المواهب المحلية على المنصات الرقمية ويتيح لهم الاستفادة من الأدوات الحديثة والتقنيات الناشئة لإنتاج محتوى مبتكر ومؤثر قادر على التعبير عن روح دبي وإبراز ثراء وتنوع مشهدها الثقافي والإبداعي. يتضمن البرنامج الذي يستمر حتى 19 يونيو الجاري سلسلة من ورش العمل التخصصية والجلسات التفاعلية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والمنصات الرقمية، حيث يركز على تطوير مهارات المشاركين في السرد البصري وبناء الفكرة وفهم الجمهور وصناعة المحتوى للمنصات المختلفة، إضافة إلى توظيف الأدوات الحديثة والتقنيات الناشئة في إنتاج محتوى أكثر ابتكاراً وتأثيراً.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة مريم الملا أن انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج 'صناع محتوى دبي' يمثل محطة جديدة ضمن مساعي نادي دبي للصحافة نحو تطوير مهارات صناع المحتوى وتزويدهم بأدوات عملية تساعدهم على إنتاج محتوى أكثر تخصصاً وتأثيراً يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام الرقمي. وقالت: 'يعكس تعاوننا مع (دبي للثقافة) رؤية مشتركة للارتقاء بالسرد الثقافي وتوسيع الفرص أمام صناع المحتوى للمساهمة في الاقتصاد الإبداعي المتنامي في الإمارة من خلال محتوى يعبر عن روح دبي ويبرز قصصها ومجتمعها وهويتها الثقافية المتفردة'.

وأوضحت رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة وداد كاهور أن البرنامج يحرص على توفير تدريب نوعي يجمع بين المعرفة والتطبيق، ويتيح للمشاركين فرصة التعرف إلى أساليب تطوير الفكرة وبناء السرد وتوظيف الأدوات الحديثة في إنتاج محتوى رقمي متميز. ويسعى البرنامج إلى تمكين المشاركين من قراءة المشهد الثقافي في دبي بصورة أعمق وتحويل عناصره المختلفة من التراث والفنون والمواهب والفعاليات والصناعات الإبداعية إلى قصص مؤثرة قادرة على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

تشمل ورش العمل موضوعات مثل السرد الرقمي وإنتاج الفيديو واستراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي وتوثيق التراث الثقافي، حيث سيعمل المشاركون على مشاريع تطبيقية لإنتاج محتوى يسلط الضوء على معالم دبي الثقافية وفعالياتها المتنوعة. ويهدف البرنامج إلى بناء مجتمع من صناع المحتوى قادر على التعاون وتبادل الخبرات، مع التركيز على دور المحتوى الثقافي في تعزيز التفاهم المتبادل وإبراز تراث دبي الفريد عالمياً.

وتأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية دبي لتعزيز الاقتصاد الإبداعي ودعم المواهب المحلية لتكون قادرة على المنافسة في السوق الرقمي العالمي





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