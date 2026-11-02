انطلاق النسخة السابعة من إمارات الأمان في دبي بمشاركة واسعة

انطلقت النسخة السابعة من فعاليات إمارات الأمان في دبي مول، بمشاركة سمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، لتعزيز الوعي الأمني وتكامل القطاعات.

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي ل أمن المنافذ والحدود، رسمياً فعاليات النسخة السابعة من مسابقة " إمارات الأمان"، التي استضافتها منطقة زعبيل الرياضية ب دبي مول. وقد جرت الافتتاحيات في وقت مبكر من يوم الاثنين الموافق لـ 2 نوفمبر 2026، وسط حضور رسمي لافت وشعبية كبيرة.

الرؤية الأمنية والشراكة المؤسسية في النسخة الجديدة

تستضيف مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، المعروفة بـ "سيرا"، هذه الفعالية الاستراتيجية التي تستمر حتى الخامس من نوفمبر 2026. وقد ترأس الحضور سعادة الفريق عوض حاضر المهيري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بالإضافة إلى سعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي. كما شارك سعادة خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، لتأكيد التلاحم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الحدث الأمني المميز.

Also read فك تشفير الجينوم الكامل لعنكبوت الأبواب الفخية النادر في كاليفورنيا

يُعد هذا الحدث امتداداً طبيعياً لسلسلة ناجحة بدأت في عام 2018، بهدف ترسيخ مفهوم الأمن كمسؤولية مجتمعية مشتركة. ويجمع الحدث بين مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في تجربة تفاعلية تعكس قيم التعاون والانتماء، مما يعزز من قدرة المجتمع على الحفاظ على استقراره وأمنه من خلال المشاركة الفعالة.

التفاعل المباشر مع التحديات والأنشطة التفاعلية

تفقد سمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، خلال جولته الميدانية، أبرز التحديات الفنية والأنشطة التفاعلية المبرمجة للموسم السابع. واطلع سموه عن كثب على الفئات المشاركة المختلفة وآليات التنافس التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة، كما استمع إلى شروحات مفصلة حول المستجدات الحديثة في قطاع الأمن والسلامة.

Advertisement

تسعى الفعالية إلى تقديم تجارب فريدة تدمج بين عنصر التحدي البدني والفكري مع العمل الجماعي، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الوعي الأمني لدىParticipants. ويهدف التنظيم إلى إرساء قيم المسؤولية المجتمعية، وتحويل المفاهيم النظرية للأمن إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق في الحياة اليومية.

التركيز على دور الأسرة وتوسيع قاعدة المشاركين

يتميز الموسم السابع من "إمارات الأمان" بتغيير جذري في هيكلية المشاركة من خلال إشراك العائلات لأول مرة، وذلك ضمن فئة "أساس المجتمع". تأتي هذه الخطوة تزامناً مع إعلان "عام الأسرة"، تأكيداً على الدور المحوري للأسرة في بناء مجتمع آمن ومتماسك.

وتشمل الفئات المشاركة الأربع الرئيسية: "حماة المجتمع"، و"قادة المجتمع"، و"روح المجتمع"، بالإضافة إلى فئة "أساس المجتمع" التي أصبحت تضم العائلات. يعكس هذا التصنيف الحرص على توسيع نطاق المشاركة، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات وشرائح المجتمع، انطلاقاً من المفهوم القائل بأن الأمان يبدأ من البيت وتمتد مسؤوليته الفردية لتشمل الأسرة والمجتمع ككل.

تستمر المسابقة لعدة أيام متتالية، حيث تتنافس الفرق والمجموعات في اختبارات تقيس اللياقة والوعي الأمني، مما يسهم في نشر ثقافة الأمن والسلامة لدى مختلف الأجيال. وتعد هذه النسخة خطوة إضافية في استراتيجية دبي لتعزيز المناعة المجتمعية ضد المخاطر المختلفة.