انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الشارقة كلباء الثامن للجواد العربي في كلباء بمشاركة 221 جواداً، وتستمر حتى 29 نوفمبر لتحديد أبطال الفروسية العربية.

انطلقت رسمياً اليوم فعاليات مهرجان الشارقة كلباء الثامن للجواد العربي، في خطوة تعكس الدور الرائد لإمارة الشارقة في الحفاظ على التراث العربي الأصيل ودعم صناعة الخيول. يستضيف هذا الحدث الرياضي والثقافي المرموق شاطئ منتزه كورنيش كلباء ، في مناخ طبيعي يجمع بين ساحل البحر الجميل والجبال الخلابة، مما يمنح المنافسات طابعاً فريداً يجمع بين الرصانة الرياضية والجمال الطبيعي.

يهدف تنظيم النسخة الثامنة من هذا المهرجان، الذي يُنظم تحت رعاية نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وجمعية الإمارات للخيول العربية، إلى دعم ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة بشكل مباشر. يسعى هذا الحدث إلى تعزيز الإنتاج المحلي ورفع مكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية لاستضافة أبرز بطولات الفروسية ومسابقات تجميل الخيل، مما يثري المشهد الثقافي والرياضي للدولة.

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تفاصيل المشاركة والمنافسات في المهرجان

يشهد المهرجان هذه النسخة مشاركة كثيفة وقوية تمثلت في تسجيل 221 جواداً عربياً أصيلاً، تنتمي إلى نخبة المرابط والمزارع وملاك الخيل العربية المرموقين. يأتي هذا العدد الكبير من المسجلين ليعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه السلالات النادرة، ويؤكد على جودة المستوى الفني الذي سيتم عرضه خلال الأيام الثلاثة للمنافسات التي تستمر حتى 29 من نوفمبر الحالي.

ويتميز برنامج المهرجان بالتنوع في الفئات العمرية والمسابقات، حيث يتضمن ما مجموعه 15 شوطاً تأهيلياً مقسمة على ست فئات عمرية مختلفة للمهرات والمهور، والتي تتراوح أعمارها بين سنة واحدة وسنتين وثلاث سنوات. إلى جانب هذه الأشواط التأهيلية، سيشهد المهرجان تنظيم 6 بطولات نهائية حاسمة تهدف إلى تحديد أبطال المهرجان بشكل قاطع، ومنح الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية تكريماً لإنجازات الخيول المشاركة.

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جدول المنافسات والبرامج الزمنية

تبدأ منافسات اليوم الأول بـ 6 أشوط متتالية، حيث تشهد الساعة الثانية والنصف ظهراً انطلاق أول 3 أشوط مخصصة للمهرات بعمر سنة واحدة، تليها مباشرة 3 أشوط أخرى للمهرات بعمر سنتين. يواصل الجمهور وعشاق الخيل العربية الاستمتاع بمشاهدة هذه الإبداعات الطبيعية في جو من التنافس الشريف والاحتفاء بالموروث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أما في اليوم الثاني، والذي يصادف يوم السبت، فتستمر الحماسة مع إقامة 7 أشوط متنوعة، تشمل شوطين للمهرات بعمر 3 سنوات، و3 أشوط للمهور بعمر سنة واحدة، بالإضافة إلى شوطين خاصين للمهور بعمر سنتين. هذا التنوع في الجدول الزمني يضمن تغطية شاملة لجميع الفئات العمرية ويعطي فرصة متكافئة لجميع المشاركين لإبراز كفاءة خيولهم أمام المحكمين والجمهور.

ويختتم المهرجان منافساته في اليوم الثالث بإقامة شوطين للمهور بعمر 3 سنوات، وهو ما يتبعه مباشرة الإعلان عن النتائج النهائية والإشادة بالمراكز المتقدمة في الـ 6 بطولات النهائية المخصصة للمهرات والمهور بمختلف الفئات العمرية. سيتم خلال هذه المرحلة الأخيرة تتويج الأبطال الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، لتختتم بذلك رحلة من أيام المنافسات المتواصلة بحفل تكريم لائق.

أبرز الشخصيات المنظمة وقوات التحكيم

تترأس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، الذي يشرف على سير الفعاليات بمعرفة عالية وشغف كبير بهذا المجال. ويتولى الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري منصب نائب رئيس اللجنة، بينما يتولى سلطان محمد خليفة اليحيائي مهام مدير المهرجان، مما يضمن تنسيقاً إدارياً وعضوياً رفيع المستوى يدعم نجاح هذا الحدث.

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ويتولى مهمة تحكيم المنافسات نخبة متخصصة من الحكام الدوليين والمحليين، يمثلون دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وهولندا وإيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى حكم من المغرب تحت الاختبار. وجود هذه الدفعة من الحكام ذوي الخبرة العالمية يعزز من المستوى الفني للمنافسات ويضمن تطبيق المعايير المعتمدة عالمياً في بطولات جمال الخيل العربية، مما يرفع من قيمة الجوائز والألقاب الممنوحة.

تستقبل كلباء عشاق الخيل العربية على مدار ثلاثة أيام من المنافسات المكثفة في مكان يحظى بموقع استراتيجي جميل على شاطئ كورنيش كلباء. يأتي هذا الحدث ليبرز مكانة الخيول العربية الأصيلة في التراث الإماراتي الغني، ويوفر منصة للتعريف بجمال هذه الكائنات وقوتها، مما يعزز الانتماء الثقافي والتاريخي المرتبط بهذه السلالات العريقة في نفوس الأجيال الجديدة.