انطلاق مبادرة نصبح واحداً في دبي لتعزيز الحوار الثقافي مع النمسا

اندلعت مبادرة نصبح واحداً في مركز دبي المالي العالمي برعاية من زوبين كاركاريا وسفير النمسا، بهدف ربط الفنانين الإماراتيين بنظرائهم العالميين.

أعلن عن انطلاق مبادرة نصبح واحداً في دبي، وهي منصة إبداعية تجمع بين فنانين من الإمارات والنمسا، بهدف تعزيز الحوار الثقافي والتواصل بين الشعوب. استضاف مركز دبي المالي العالمي حفل الإطلاق خلال فعاليات الدورة الثانية والعشرين من ليالي الفن ، التي تقام من 12 إلى 15 نوفمبر. تهدف المبادرة إلى فتح آفاق جديدة أمام المواهب الإماراتية الشابة للتعاون مع المجتمع الفني العالمي، في خطوة تمهد لطرح رؤى فنية مبتكرة.

مبادرات التعاون الفني بين دبي والنمسا

تعتبر مبادرة نصبح واحداً ثمرة رؤية مشتركة تجمع بين زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال، ومايك رايتر، مؤسس براينزوورلد، والفنان النمساوي المعاصر توم لونر. يسعى هذا التكتل إلى توظيف الفن والثقافة في بناء جسور التواصل بين المجتمعات وتعزيز التفاهم والتعاون الدولي. أكد بيرند ألكسندر بايول، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، أن المبادرة تجسد التزام البلدين بتعزيز الروابط بين الأوساط الفنية والثقافية.

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وأضاف بايول أن هذا التوجه يتيح فرصاً جديدة للفنانين لتبادل الخبرات والأفكار وتنفيذ مشاريع إبداعية مشتركة، مما يعكس رغبة الطرفين في خلق تأثير مستدام على الساحة الثقافية. جاء حضور السفيرة والرعاة الدوليين لتأكيد أهمية هذا الشراكات في تعزيز المكانة العالمية للفن المعاصر كوسيلة للحوار الإنساني.

الرؤية المؤسسية واستضافة الحدث الفني

أكد صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، أن الفنون والثقافة تمثلان جزءاً أساسياً من هوية المركز. وتسهم هذه الأنشطة في استقطاب المواهب الإبداعية والجمهور من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية. وأضاف أن استضافة مبادرة نصبح واحداً ضمن ليالي الفن توفر منصة للتواصل بين الفنانين الإماراتيين والعالميين، وتتيح لهم عرض أعمالهم أمام جمهور أوسع.

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وأوضح العقربي أن هذا الحدث يسهم في ترسيخ دور مركز دبي المالي العالمي كوجهة مرموقة للثقافة والإبداع ونمط الحياة في دبي، حيث يجمع بين عالم المال والأعمال والابتكار الثقافي. ويأتي هذا الدعم المؤسسي لتعزيز البنية التحتية للفن في المنطقة وجعلها ملاذاً آمناً للمبدعين من شتى أنحاء المعمورة.

العمل الفني Hands of Becoming ودلالاته

شهد حفل الإطلاق الكشف عن العمل الفني Hands of Becoming، الذي يمثل أول مشروع إبداعي ضمن المبادرة. يجسد هذا العمل مفاهيم الوحدة والتنوع والتعاون بين الثقافات من خلال دمج يد مصنوعة من الخشب الطبيعي مع يد أخرى مزينة بألوان غنية. جاء هذا العمل بفكرة الفنان النمساوي توم لونر، وطُوّر بالتعاون مع فنانين إماراتيين، ليعكس أهمية التبادل الإبداعي ودوره في التقريب بين المجتمعات.

ويشكل العمل الفني انطلاقة لمجموعة من المشاريع الفنية المشتركة التي تعتزم المبادرة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعيتها لخلق حوار بصري يلامس الروح الإنسانية. أكد توم لونر اعتزازه بالتعاون مع الفنانين الإماراتيين، مؤكداً أن العمل الفني يعكس قدرة الرؤى الفنية المختلفة على الالتقاء لإنتاج أعمال تحمل رسائل إنسانية مشتركة.

التوسع العالمي واستكسبو 2027 بلغراد

أكد زوبين كاركاريا أن الفن يمتلك قدرة فريدة على التقريب بين الشعوب وإلهام قيم السلام والانسجام والوحدة. أوضح أن مبادرة نصبح واحداً تسعى إلى إنشاء منصة عالمية تتيح للفنانين الإماراتيين الشباب التعاون مع فنانين دوليين وتبادل الخبرات. وأكد أن انطلاق المبادرة من دولة الإمارات يمثل الخطوة الأولى نحو توسيع نطاقها عالمياً، بما يعزز التبادل الثقافي والتواصل الإنساني من خلال الفنون والإبداع.

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وتؤدي مجموعة في إف إس جلوبال دور الداعم المؤسس للمبادرة، من خلال جمع الفنانين والشركاء المؤسسيين وممثلي الجهات الدبلوماسية والثقافية. تهدف هذه الشبكة الدولية إلى دعم المواهب الإبداعية الناشئة وتشجيع التعاون الفني العابر للحدود. أعلن القائمون على المبادرة عن خطط لعرض العمل الفني Hands of Becoming خلال فعاليات إكسبو 2027 بلغراد.

تهدف خطوة العرض في بلغراد إلى توسيع حضور المبادرة دولياً، وإطلاق مشاريع فنية وشراكات ثقافية جديدة تجمع الفنانين والمؤسسات والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم. تسعى مبادرة نصبح واحداً إلى ترسيخ منصة مستدامة للتبادل الثقافي، تسهم في دعم المواهب الإماراتية الشابة وتعزيز حضورها على الساحة الفنية العالمية. وتأتي هذه الجهود انطلاقاً من دبي بوصفها مركزاً دولياً للتنوع الثقافي والإبداع والتعاون.