انطلاق فعاليات بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة في إمارة الفجيرة بمشاركة نخبة من الرياضيين

تشهد إمارة الفجيرة انطلاق منافسات بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة بمشاركة واسعة تضم 300 لاعب ولاعبة في 36 مسابقة مختلفة، تهدف إلى تطوير اللعبة وختام الموسم الرياضي 2025-2026.

شهدت إمارة الفجيرة انطلاق فعاليات بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة في حدث رياضي بارز يجمع بين التنافسية العالية والروح الرياضية، حيث يتولى تنظيم هذه البطولة اتحاد الإمارات للمبارزة بالتعاون الوثيق مع نادي الفجيرة للفنون القتالية.

تقام المنافسات في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وهو الصرح الذي يحتضن هذه التظاهرة الرياضية التي تستمر حتى الرابع عشر من شهر يونيو الجاري. تأتي هذه البطولة لتؤكد على المكانة المرموقة التي تحتلها رياضة المبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز النشاط البدني والرياضي في مختلف إمارات الدولة، حيث شهد الافتتاح حضوراً لافتاً من المسؤولين الرياضيين والمهتمين بهذه الرياضة العريقة التي تجمع بين القوة البدنية والسرعة والذكاء التكتيكي في آن واحد.

وتتميز هذه النسخة من البطولة بمشاركة واسعة وغير مسبوقة، حيث يتنافس أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة من الأندية الرياضية والأكاديميات المتخصصة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة. وتتنوع المسابقات لتشمل 36 منافسة مختلفة تغطي كافة أسلحة المبارزة المعروفة، مما يمنح اللاعبين فرصة لإظهار مهاراتهم في مختلف التخصصات.

وقد تم تقسيم الفئات العمرية بدقة لضمان تكافؤ الفرص وتحفيز الناشئين والشباب، حيث تشمل المنافسات فئات تحت 10 سنوات، وتحت 12 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 17 سنة، وصولاً إلى فئة تحت 20 سنة، بالإضافة إلى فئة العمومي التي تضم أقوى المبارزين والمبارزات في الدولة. هذا التنوع العمري يعكس استراتيجية الاتحاد في بناء قاعدة صلبة من المواهب بدءاً من المراحل العمرية المبكرة وصولاً إلى الاحتراف الكامل.

من جانب آخر، تهدف بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي وضعها اتحاد الإمارات للمبارزة، وفي مقدمتها تطوير المستوى الفني والتقني للاعبين واللاعبات من خلال الاحتكاك المباشر في منافسات رسمية وقوية. كما تسعى البطولة إلى اكتشاف المواهب الواعدة التي يمكن صقلها وتطويرها لتمثيل الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، مما يساهم في رفع راية الإمارات في منصات التتويج العالمية.

إن توسيع قاعدة ممارسي هذه اللعبة يمثل أولوية قصوى للاتحاد، حيث يطمح إلى تحويل المبارزة من رياضة نخبوية إلى رياضة شعبية تحظى بإقبال واسع من مختلف شرائح المجتمع، وذلك عبر تنظيم مثل هذه البطولات المجمعة التي تخلق جواً من الحماس والتحدي الإيجابي بين الرياضيين. وفي سياق متصل، أشار اتحاد الإمارات للمبارزة إلى أن هذه البطولة تمثل مسك الختام للموسم الرياضي 2025-2026، مما يجعلها محطة تقييمية جوهرية لقياس مدى نجاح برامج التدريب والتطوير التي تم تبنيها وتنفيذها على مدار العام.

فهي ليست مجرد منافسة على الألقاب والميداليات، بل هي أداة لقياس مخرجات العمل الفني والتدريبي، وتحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها قبل الدخول في مرحلة الإعداد للموسم الرياضي الجديد. وتتيح هذه البطولة للمدربين فرصة مراقبة تطور لاعبيهم تحت ضغط المنافسة الحقيقية، مما يساعد في رسم خطط تدريبية أكثر دقة وفعالية للمستقبل، وضمان استمرارية تصاعد المستوى الفني للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات.

ختاماً، وجه اتحاد الإمارات للمبارزة تحية شكر وتقدير لنادي الفجيرة للفنون القتالية على تعاونهم المثمر ودورهم الفعال في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم. وأكد الاتحاد أن الدعم الذي تقدمه الجهات الشريكة يعكس تكاتف المؤسسات الرياضية لتحقيق رؤية الدولة في التميز الرياضي.

كما أشار إلى أن اختيار إمارة الفجيرة لاستضافة هذه البطولة يأتي تأكيداً على قدرتها العالية ومكانتها المتميزة في احتضان وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة وكوادر تنظيمية مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية لمثل هذه التجمعات الرياضية التي تعزز من الروابط الاجتماعية والرياضية بين أبناء الوطن الواحد في إطار من التنافس الشريف والروح الرياضية العالية





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