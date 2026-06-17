انطلاق مهرجان موازين 2026 بالرباط بمشاركة نجوم عرب وعالميين ومنصة جديدة

تنطلق غدا في الرباط الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، بمشاركة فنانين من العالم العربي والعالم، وإضافة منصة جديدة في ملعب الأمير مولاي عبد الله، ويستمر حتى 27 يونيو. يسهم المهرجان في تنشيط السياحة الصيفية بالمغرب.

تنطلق غدا الخميس فعاليات الدورة الحادية والعشرين ل مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط ، وتستمر حتى 27 يونيو 2026. يشهد المهرجان هذا العام إضافة منصة جديدة في ملعب الأمير مولاي عبد الله، لترتفع بذلك عدد المنصات إلى ست منصات موزعة في مختلف أنحاء المدينة.

يعد المهرجان الذي انطلق لأول مرة عام 2001 من أبرز التظاهرات الموسيقية في المنطقة العربية وإفريقيا، حيث يجذب مئات الآلاف من الزوار سنويا، ويسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الصيفية بالمغرب. وتتميز هذه الدورة بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء والموسيقى من العالم العربي والعالم، إضافة إلى اكتشاف مواهب شابة إلى جانب أسماء مغربية معروفة.

تتوزع الحفلات على المنصات الخمس التقليدية: منصة النهضة المخصصة للأغنية العربية، والمسرح الوطني محمد الخامس، ومنصة السويسي للموسيقى الغربية، ومنصة شاطئ سلا للفن المغربي، إضافة إلى المنصة الجديدة. ومن أبرز المشاركين في هذه الدورة: الشاب خالد من الجزائر، وتامر حسني من مصر، ووائل كفوري من لبنان، ولطفي بوشناق من تونس، وميادة الحناوي من سوريا، وجيلان من المغرب، وديون وارويك من الولايات المتحدة.

كما تضم قائمة الفنانين على منصة النهضة: ماجد المهندس من العراق، وحسن شاكوش من مصر، والشامي من سوريا، وأسما لمنور، وحاتم عمور، ونسيم حداد من المغرب، والموسيقار أمين بودشار. ويستضيف المسرح الوطني محمد الخامس حفلات للفنانة الأمريكية مايسي جراي، والمصرية مروة ناجي، والمغربية سناء مرحتي، والمغربي نعمان لحلو، والبرازيلية مارجريت مينيزيس. أما منصة السويسي فتشهد حفلات لمغني الراب الفرنسي نينهو، والأمريكي تايجا، والنيجيري ريما، والفنانة تايلا من جنوب أفريقيا، وفرقة ميجور ليزر الأمريكية.

وعلى منصة شاطئ سلا، يقدم عروضا كل من سعيد الصنهاجي، وسعيدة شرف، وسعيد ولد الحوات، وعبد العزيز الستاتي، وعبد الله الداودي، وفاطمة تبعمرانت، وسعيدة تيتريت، وحميد السرغيني، وعائشة مايا. ويستمر المهرجان في تقديم تجربة فنية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعزز مكانة المغرب كوجهة ثقافية وسياحية رائدة في المنطقة





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مهرجان موازين الرباط موسيقى سياحة فنانين

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