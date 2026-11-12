انطلاق بطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز في دبي بمشاركة 120 فارساً وفارسة

تنطلق بطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز في دبي بمشاركة 120 فارساً وفارسة من 35 دولة، وبمجموع جوائز يبلغ نحو 81 ألف دولار أمريكي.

تنطلق يوم الجمعة فعاليات النسخة الخامسة من بطولة فيرتوس الدولية ل قفز الحواجز من فئة النجمتين، وتُقام على مدار ثلاثة أيام في مركز الإمارات للفروسية ب دبي. وتشارك في البطولة 120 فارساً وفارسة يمثلون 35 دولة من مختلف دول العالم، وتُعد البطولة بداية بطولات قفز الحواجز لجميع التصنيفات الدولية التي تُقام في الإمارات خلال الموسم الحالي.

تُقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وينظمها عدد من أندية ومراكز الفروسية في الدولة. وتتضمن البطولة 12 منافسة، وتُقام في ميادين داخلية وخارجية وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما يجذب نخبة من فرسان وفارسات القفز من حول العالم.

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جدول المنافسات في اليوم الأول والثاني من البطولة

يشهد اليوم الأول من بطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز ثلاث منافسات، تبدأ الأولى عند الساعة التاسعة صباحاً بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز ارتفاعها 1.20 متر. تليها عند الساعة 11 صباحاً منافسة السرعة على حواجز ارتفاعها 1.25 متر، وتختتم بمنافسة المرحلتين على حواجز ارتفاعها 1.40 متر، والتي تبدأ عند الساعة الثالثة والنصف عصراً.

تنطلق فعاليات اليوم الثاني يوم السبت بمنافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز ارتفاعها 1.20 متر. بعدها تُقام منافسة الجولة الواحدة مع تمايز على حواجز ارتفاعها 1.30 متر، ثم منافسة الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها 1.40 متر، ليكتمل بذلك برنامج اليومين الأولين من البطولة.

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مشاركة الفرسان وجوائز بطولة فيرتوس الدولية

تضم بطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز 120 فارساً وفارسة يمثلون 35 دولة، ويبلغ مجموع جوائز البطولة نحو 81 ألف دولار أمريكي. وتمنح هذه المشاركة الواسعة البطولة طابعاً دولياً يتيح لفرسان وفارسات القفز من مختلف القارات المنافسة على الجوائز في ميادين مجهزة وفق المعايير العالمية.

تشمل البطولة منافسات متنوعة من حيث المواصفات والتصنيفات، فمنها منافسات تجميع النقاط وأخرى تعتمد على الجولة الواحدة والتمايز. ويتيح هذا التنوع للفرسان اختبار مهاراتهم على ارتفاعات مختلفة للحواجز، تتدرج من 1.20 متر وصولاً إلى 1.45 متر في المنافسة الختامية.

الإشراف التنظيمي للبطولة وختامها في الإمارات

تُقام بطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وهو ما يمنح المنافسات إطاراً تنظيمياً معتمداً على المستوى الدولي. وتُنظم البطولة بالتعاون مع عدد من أندية ومراكز الفروسية في الدولة، فيما تستضيف مدينة دبي انطلاقتها في مركز الإمارات للفروسية.

تختتم البطولة يوم الأحد المقبل بمنافسة تجميع النقاط بالجوكر على حواجز ارتفاعها 1.20 متر، ثم منافسة الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها 1.30 متر. ويكون الختام مع جائزة لونجين الكبرى لبطولة فيرتوس 2026 بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، ويُصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 1.45 متر.