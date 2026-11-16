انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب في دبي بمشاركة 700 خبير

انطلاق فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب بدبي بمشاركة أكثر من 700 خبير لمناقشة استثمارات ضخمة في ليبيا والجزائر وعُمان وتوسعات الإنتاج.

انطلقت رسمياً فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب لعام 2026 في مدينة جميرا بدبي، بمشاركة حاشدة تجمع أكثر من 700 خبير ومتخصص من 40 دولة مختلفة حول العالم. يهدف هذا الحدث المركزي إلى مناقشة التحديات والفرص الاستراتيجية التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة، مع التركيز بشكل مكثف على قضايا التوسع في إنتاج الحديد المختزل المباشر وقوالب الحديد المكبوس على الساخن.

استثمارات ضخمة وتوسعات إنتاجية في المنطقة

يُعد ملف تأمين فرص التوريد للأسواق المحلية والأوروبية المحور الرئيسي الذي يدور حوله النقاش في المؤتمر، حيث يتم تسليط الضوء على مشاريع استثمارية عملاقة تم طرحها للنقاش الجدي. وتشمل أبرز هذه الخطط استثمار شركة "توسيالى صُلب" بمبلغ يبلغ 2.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعاتها في ليبيا، بالإضافة إلى استثمار شركة "حديد عز" بقيمة 780 مليون دولار في الجزائر لتعزيز قواعدها الإنتاجية.

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إلى جانب هذه التطورات في شمال أفريقيا، يركز المؤتمر أيضاً على الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تم التخطيط لها في منطقة الدقم بسلطنة عُمان. يرتبط تحقيق هذا النمو المطور في سلاسل التوريد بشكل وثيق بتأمين إمدادات مستقرة وذات جودة عالية من خام الحديد والخردة، فضلاً عن ضمان مصادر الطاقة اللازمة، مدعومة بشبكة نقل موثوقة تعزز كفاءة التشغيل.

رؤية إمستيل: الكفاءة والابتكار تحددان مستقبل الصناعة

أشاد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل" والراعي الإقليمي للمؤتمر، بمتانة وصمود قطاع الصناعات المعدنية في المنطقة. وأكد في كلمته الافتتاحية أن مستقبل صناعة الصلب لم يعد مرهوناً بحجم الطاقات الإنتاجية وحده، بل بقدرات تنافسية متكاملة تدمج بين الكفاءة التشغيلية والابتكار التكنولوجي وخفض انبعاثات الكربون.

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وأضاف الرميثي أن هذه القدرات يجب أن تستند إلى الموثوقية وسرعة الاستجابة لتقلبات ومتغيرات الأسواق العالمية المتسارعة. وقد أكد أن منطقة الشرق الأوسط قد أثبتت مرونتها العالية وقدرتها على الصمود، وهي تستعد اليوم لتؤكد جاهزيتها الكاملة للانطلاق في المرحلة المقبلة من النمو والتطور الصناعي.

فرص تجارية وخفض البصمة الكربونية

من جانبه، أكد راجو داسواني، الرئيس التنفيذي لشركة "فاست ماركتس"، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بفرصة واعدة لتعزيز مكانتها كمورد رئيسي لوحدات الحديد الأساسية التي يتطلبها الجيل القادم من صناعة الصلب العالمية. وشدد على أن الاختبار التجاري الفعلي يكمن في قدرة المنتجين على توفير هذه الإمدادات بالتكلفة المناسبة.

وأوضح داسواني أن المعيار الأساسي للنجاح يتمثل في انخفاض البصمة الكربونية للمنتجات وارتفاع مستوى الموثوقية في عمليات التسليم. وأكد أن تجمع المنتجين والمشترين والمستثمرين في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب يمثل منصة حيوية لتقييم هذه الفرص بدقة واتخاذ قرارات مدروسة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي الصناعي والاستقرار الاقتصادي الإقليمي.