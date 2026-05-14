انطلاق بطولة الجاليات لكرة السلة في دبي: تظاهرة رياضية عالمية لتعزيز قيم التعايش والتنوع الثقافي

تحت رعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع عدة جهات رسمية وأكاديمية، تنطلق في مدينة دبي بطولة الجاليات لكرة السلة بمشاركة 12 فريقاً يمثلون جنسيات متنوعة، في مبادرة تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المقيمين في الدولة.

تستعد مدينة دبي ، التي تعد مركزاً عالمياً للرياضة والابتكار، لاستقبال حدث رياضي استثنائي يجمع بين التنافسية العالية والروح الإنسانية السامية، حيث تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات بطولة الجاليات ل كرة السلة .

هذا الحدث المتميز يأتي بتنظيم دقيق ومدروس من قبل لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية المعروفة بـ UAETSS، وبدعم مباشر ورعاية كريمة من وزارة الرياضة، وبالتنسيق الوثيق مع أكاديمية تشامبس ومجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة. ستكون ملاعب تشامبس بلازا في دبي هي المسرح الذي يحتضن هذه المواجهات المثيرة، والتي ستستمر في أجواء من الحماس والإثارة حتى الثاني عشر من يونيو المقبل، مما يجعلها واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في أجندة المدينة لهذا الموسم.

وفيما يتعلق بالمشاركات، تبرز هذه البطولة كلوحة فنية تعكس التنوع الديموغرافي الفريد الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي ليست مجرد منافسة على لقب رياضي، بل هي جسر للتواصل الثقافي. حيث ستشهد الملاعب منافسات شرسة ولكن بروح رياضية عالية بين 12 فريقاً يمثلون طيفاً واسعاً من الجاليات المقيمة في الدولة، بما في ذلك فرق من كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والسنغال، ولبنان، والفلبين، وأوزبكستان، وسوريا، وفلسطين، الصين، تركيا، إسبانيا، ومصر.

هذا التجمع الرياضي يجسد أسمى قيم التعايش والتقارب بين مختلف الجنسيات، ويؤكد أن الرياضة تظل اللغة العالمية الوحيدة التي يمكن للجميع التحدث بها وفهمها بعيداً عن أي اختلافات ثقافية أو لغوية، مما يعزز من مكانة الدولة كواحة للأمان والتسامح والاندماج المجتمعي. ولم تكتفِ اللجنة المنظمة بالتركيز على الجانب التنافسي البحت، بل سعت جاهدة لتحويل هذه البطولة إلى مهرجان رياضي مجتمعي متكامل يستهدف كافة أفراد الأسرة.

وفي هذا السياق، تم رصد جوائز مالية قيمة تبلغ 50 ألف درهم تخصص للفائزين في البطولة، تقديراً لجهودهم ومستواهم الفني. ومن الخطوات المبتكرة التي اتخذتها اللجنة هو تخصيص 50 ألف درهم أخرى مخصصة للجماهير والزوار من خلال سحوبات دورية وفعاليات تفاعلية مصاحبة للمباريات، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الحضور الجماهيري وجعل المدرجات تنبض بالحياة، وتحويل الحدث من مجرد مباراة كرة سلة إلى تجربة ترفيهية واجتماعية شاملة تتضمن أنشطة مخصصة للعائلات والأطفال، مما يساهم في نشر ثقافة النشاط البدني وممارسة الرياضة كنمط حياة صحي.

إن هذه البطولة تأتي في إطار رؤية شاملة تتبناها دولة الإمارات لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضات المختلفة، وفي مقدمتها كرة السلة، من خلال استقطاب كافة فئات المجتمع والمقيمين للمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية. إن الهدف الأسمى يتجاوز مجرد الفوز بالمركز الأول، ليصل إلى تعزيز جودة الحياة النفسية والجسدية للأفراد، وتوفير منصات صحية تخرج الناس من روتين الحياة اليومية إلى أجواء من الحيوية والتفاعل الاجتماعي الإيجابي.

إن مثل هذه المبادرات تتماشى تماماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى دعم الرياضة المجتمعية، وجعل ممارسة الرياضة حقاً متاحاً وممتعاً للجميع، مما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة للمجتمع ويعمق الروابط الأخوية بين مختلف الشعوب التي تعيش على أرض الإمارات، مؤكدة بذلك أن الرياضة هي الأداة الأقوى لبناء مجتمعات متماسكة وصحية





