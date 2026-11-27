انطلقت منافسات التلواح في بطولة نادي الشارقة للصقارين 2026 في البرير الجنوبي بمشاركة صقارين من جنسيات مختلفة، وسط تنافس قوي في عدة فئات.

شهدت منطقة البرير الجنوبي التابعة ل منطقة البطائح انطلاقة رسمية لمنافسات الشوط المفتوح، والتي تعد جزءاً من اليوم الأول من فعاليات بطولة نادي الشارقة للصقارين للتلواح 2026. أقيمت البطولة في مقر النادي، حيث تجمع الصقارين في أجواء تنافسية عالية تعكس الالتزام التام بالتراث الرياضي الأصيل والمستويات التدريبية المميزة.

تفاصيل المشاركة وفئات الصقور في الانطلاقة

تضمنت الفعاليات مشاركة متميزة من صقارين من مختلف الجنسيات، مع تنوع واضح في الفئات التي خضعت للمنافسة. سجلت فئة جير بيور - فرخ حضوراً قوياً بـ 30 صقاراً متنافسين، بينما جاءت فئة جير بيور - جرناس بقوة 19 صقاراً في خط المرمى التنافسي.

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وأظهرت فئة جير شاهين - فرخ اهتماماً واسعاً بمشاركة 21 صقاراً، فيما تألقت فئة جير شاهين - جرناس بوجود 14 صقاراً. أظهرت هذه الأرقام المصممة بدقة مستويات الخبرة والكفاءة العالية في تأهيل الصقور وإعدادها للمنافسة الشريفة.

أهداف النادي ودوره في دعم التراث

تأتي هذه البطولة ضمن برنامج متنوع يمتد منافساته على مدى سبعة أيام متتالية، بهدف تعزيز مكانة رياضة الصيد بالصقور كإرث ثقافي أصيل. يهدف نادي الشارقة للصقارين من خلال هذه المنصة إلى صون التراث وتوفير بيئة تنافسية عادلة تتيح للصقارين إبراز قدراتهم.

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يعمل النادي على ربط الصقارين بخبراتهم الواسعة، مما يعكس رؤية واضحة للحفاظ على هذه الرياضة في ظل التحديات المعاصرة. تهدف البطولة إلى جمع الصقارين وتبادل الخبرات في بيئة تحفز على الاستعداد الدائم للبطولات المستقبلية.

تكريم الفائزين واستمرار الفعاليات

في ختام منافسات اليوم الأول، تم تكريم الصقارين الفائزين تقديراً للمستويات المتميزة التي قدموها. حضر مراسم التكريم محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، وعبدالعزيز آل علي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة.

شارك في الحفل أيضاً عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرعاة، الذين أشادوا بالنتائج المحققة في الأشواط المفتوحة. تتواصل المنافسات في الأيام المقبلة لاستكمال بقية الفئات والأشواط المتبقية من البرنامج الرسمي للبطولة.