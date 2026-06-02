انطلاق بطولة تحدي العقول للشطرنج في الشارقة بمشاركة 10 لاعبين من 8 دول

بطولة الشطرنج تجمع نخبة من الأساتذة الدوليين والاتحاديين، وتهدف إلى تطوير مستوى اللاعبين وإعدادهم للمنافسات القادمة.

انطلقت مساء أمس منافسات بطولة تحدي العقول لل شطرنج لفئة المتحدين، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي لل شطرنج برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 10 لاعبين من 8 دول، وتستمر منافساتها حتى 8 يونيو المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من اللاعبين، بينهم 4 يحملون لقب أستاذ دولي و6 يحملون لقب أستاذ اتحادي، ما يعزز المستوى الفني للمنافسات ويوفر فرصة مميزة للاحتكاك واكتساب الخبرات، خاصة أن البطولة تقام بنظام الدوري الكامل الذي يلتقي خلاله جميع اللاعبين مع بعضهم البعض. ويمثل النادي في البطولة اللاعبان سافين سفر الله خان وعبدالرحمن الطاهر، ضمن برنامج إعداد لاعبي النادي للمعسكر الصيفي والاستحقاقات المقبلة.

حضر افتتاح البطولة على الطاولة الأولى فيصل الحمادي عضو مجلس إدارة النادي، مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وسيف محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة، المدير المالي، ومأمون صالح الضروس المدير التنفيذي للنادي وعدد من الشخصيات. وشهدت الجولة الأولى خميس مواجهات، أسفرت عن فوز المصري أمير محب على عبدالرحمن الطاهر، فيما خسر سافين سفر الله خان أمام الأذربيجاني أسلانوف، أوميد، وفاز الأذربيجاني حميدوف على شكابينكو بافيل الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج، ونجح اليمني بشير القديمي في الفوز على الأميركي هاكوبيان إدوارد، فيما كان التعادل الوحيد في الجولة الأولى بين الزامبي شارون رافائيل، والفلبيني أوستن جاكوب.

وأكد فيصل الحمادي عضو مجلس إدارة النادي، مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج على أهمية البطولة في تطوير مستويات اللاعبين، موجهاً الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المستمر ورعايته للبطولات والبرامج الرياضية التي تسهم في تعزيز مسيرة الأندية وتطوير المواهب. وقال الحمادي: تمثل بطولة تحدي العقول محطة مهمة في برنامج إعداد لاعبينا، حيث تتيح لهم فرصة الاحتكاك بلاعبين من مستويات وخبرات متنوعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطور أدائهم الفني والذهني ويعزز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وتابع: نولي اهتماماً كبيراً بملف رعاية الموهوبين، ونسعى من خلال هذه البطولات إلى توفير بيئة تنافسية تساعد اللاعبين على اكتساب الخبرات وبناء الثقة بالنفس، بما يسهم في إعداد جيل واعد قادر على تحقيق الإنجازات وتمثيل النادي والدولة بأفضل صورة في المحافل المختلفة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن المشاركة الدولية والتنوع الكبير في جنسيات اللاعبين المشاركين يمنحان البطولة قيمة فنية مضافة، ويشكلان فرصة مثالية للاعبي النادي للاستفادة من التجارب المتنوعة وتطوير مستوياتهم استعداداً للاستحقاقات القادمة.

كما أشار الحمادي إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها النادي بهدف نشر ثقافة الشطرنج وتعزيز مكانته كلعبة ذهنية تتطلب التركيز والتخطيط الاستراتيجي. وأضاف أن النادي يخطط لإقامة ورش عمل تدريبية متخصصة بالتعاون مع أبرز المدربين الدوليين لتأهيل اللاعبين لمستوى المنافسات العالمية. وتستمر البطولة على مدار عدة أسابيع، حيث ستقام جولات أسبوعياً بمشاركة نخبة من أساتذة اللعبة من مختلف القارات.

وتعد بطولة تحدي العقول واحدة من أبرز البطولات التي تستضيفها إمارة الشارقة، والتي تسعى من خلالها إلى دعم الرياضات الذهنية وجذب المواهب الشابة، وتوفير منصة تنافسية تعزز التبادل الثقافي بين اللاعبين من مختلف الدول. ومن المتوقع أن تشهد الجولات القادمة منافسات قوية، خاصة مع تنوع المستويات الفنية واختلاف أساليب اللعب بين المشاركين. وتأتي هذه البطولة ضمن استراتيجية مجلس الشارقة الرياضي لتعزيز رياضة الشطرنج وتوفير الدعم اللازم للأندية لتطوير اللاعبين وتحقيق الإنجازات





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