انطلاق النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو بمشاركة 10 آلاف لاعب

تنطلق في مبادلة أرينا غداً النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو بمشاركة 10 آلاف لاعب من 130 دولة وجوائز تتجاوز 3 ملايين درهم لتأكيد مكانة أبوظبي العالمية.

تنطلق غداً الاثنين، منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تستضيفها "مبادلة أرينا" في العاصمة أبوظبي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وتعد هذه البطولة الحدث الرياضي الأبرز في الموسم، حيث تجمع نخبة اللاعبين والممارسين من مختلف أنحاء العالم في سباق محموم على الألقاب والميداليات.

تتضمن النسخة الحالية مشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون 130 دولة مختلفة، ويتنافسون على مدار فترة زمنية تمتد لمدة 13 يوماً متواصلة. وتخصص للبطولة جوائز مالية ضخمة تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، مما يعكس الالتزام الراسخ بتوفير بيئة تنافسية عالمية المستوى، وتأكيد مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو ومركز رئيسي لتطوير اللعبة ونشرها على مستوى العالم.

Also read تحذير من 10 أغراض خطيرة لا تضعها في الأمتعة المشحونة

تاريخ البطولة وتطور المشاركة عبر السنين

منذ انطلاقتها الأولى عام 2009 في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، شهدت البطولة نمواً متسارعاً ومستمراً في أعداد المشاركين ومستوياتهم الفنية. بدأت النسخة الأولى بمشاركة 222 لاعباً ولاعبة من 32 دولة، بينهم 45 لاعباً إماراتياً، على مدار يومين فقط، وحقق أبطال الإمارات خلالها 18 ميدالية منها خمس ذهبيات.

مع مرور السنين، توسعت قاعدة المشاركة بشكل ملحوظ؛ إذ ارتفع عدد المشاركين إلى نحو خمسة آلاف لاعب ولاعبة عام 2022، ثم سبعة آلاف في نسخة 2023، وأكثر من تسعة آلاف في عام 2024. وفي النسخة السابعة عشرة عام 2025، تجاوز عدد المشاركين عشرة آلاف لاعب ولاعبة، لتصل النسخة الحالية إلى أكثر من 10 آلاف من 130 دولة، مما يؤكد نجاحها كنقطة محورية في أجندة الجوجيتسو العالمية.

Advertisement

جدول المنافسات والفئات المشاركة

تفتتح البطولة غداً منافساتها ببطولة "الهواة"، حيث يشهد اليوم الأول نزالات فئتي الكبار والأساتذة من حَمَلة الحزام الأزرق للرجال والسيدات. ثم تقام منافسات فئتي الكبار والأساتذة من حَمَلة الحزام الأبيض يوم الثلاثاء، بالتزامن مع بطولة أبوظبي العالمية للباراجوجيتسو للرجال والسيدات.

يعكس هذا التقويم المتنوع تنوع الفئات المشاركة واتساع قاعدة الممارسين للعبة، حيث تشمل المنافسات فئات عمرية وتنافسية متعددة. وتأتي هذه الخطوة لتوفير منصة شاملة تتيح للاعبين من جميع المستويات فرص المنافسة والاحتكاك بأفضل اللاعبين، مما يدعم اكتشاف المواهب وصقلها بشكل مستمر.

إنجازات نجوم الجوجيتسو الإماراتيين

ارتبط نجاح البطولة بتخريج أجيال من أبطال الإمارات، الذين اكتسبوا خبرات قيمة من خلال الاحتكاك بأفضل لاعبي العالم. ويبرز في مقدمة هؤلاء فيصل الكتبي، أحد أبرز نجوم الجوجيتسو الإماراتي، الذي شارك في النسخة الأولى عام 2009 وتدرج حتى الحزام الأسود، محققاً فضية المحترفين.

سجل اللاعبون الإماراتيون حضوراً مميزاً في نهائيات الحزام الأسود عبر النسخ الماضية، حيث أحرز طالب الكربي فضية وزن 69 كجم عام 2017، ونال عبيد الكعبي فضية الحزام الأسود في أعوام 2018 و2019 و2021. كما حقق خالد الشحي وزايد الكثيري فضيتي وزني 62 و56 كجم على التوالي في نسخة 2023.

تصدر زايد الكثيري سجل الإنجازات الوطنية في البطولة، بعد أن أصبح عام 2022 أول لاعب إماراتي يتوج بذهبية الحزام الأسود للمحترفين، وعزز إنجازه بإحراز الذهبية الثانية في نسخة 2025، عقب حصوله على فضيتين متتاليتين في نسختي 2023 و2024. وفي النسخة السادسة عشرة عام 2024، تأهل أربعة لاعبين ولاعبات لإبراز إنجازات بارزة، حيث توج زايد الكثيري بفضية وزن 56 كجم، وخالد الشحي بفضية وزن 62 كجم، ومحمد السويدي بفضية وزن 69 كجم.

Advertisement

حققت أسماء الحوسني إنجازاً تاريخياً بحصولها على فضية وزن 55 كجم في منافسات السيدات للحزامين البني والأسود، لتصبح أول لاعبة إماراتية تبلغ نهائي هذه الفئة في تاريخ البطولة، مما يبرز دور البطولة في دعم التطور الرياضي النسائي.

الاستعدادات النهائية ورؤية أبوظبي الرياضية

أكد محمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ونائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، اكتمال جميع الاستعدادات الفنية والتشغيلية واللوجستية للانطلاق. وأشار إلى أن اللجان المنظمة أنهت مختلف الجوانب بالتنسيق مع الشركاء لضمان توفير أفضل الظروف للوفود واللاعبين والجماهير.

وصف المرزوقي البطولة بأنها إحدى أبرز البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو بعد مسيرة امتدت ثمانية عشر عاماً من التطور المتواصل. وأوضح أن هذه المساهمات أسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو، ورسخت البطولة كمنصة رئيسية على أجندة اللعبة الدولية، مقارنة بانطلاقتها المتواضعة عام 2009.

تجسد هذه النسخة ثمار رؤية استراتيجية تجعل من الرياضة أداة لبناء الإنسان وتعزيز التميز، مما ساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي على خريطة الرياضة العالمية. ومن خلال تنظيم أكبر بطولات الجوجيتسو الدولية، تواصل أبوظبي توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وتوفير بيئة تنافسية تستقطب نخبة اللاعبين والأندية والأكاديميات من مختلف قارات العالم.