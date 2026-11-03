انطلاق سباقات التلواح التمهيدية لصقور أبوظبي غداً

يعلن نادي أبوظبي للصقارين عن انطلاق سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 300 متر في ميدان الفلاح بأبوظبي، بمشاركة نخبة من الصقارين لتعزيز جاهزية الموسم الجديد.

أعلن نادي أبوظبي للصقارين رسمياً عن انطلاق سباقات التلواح التمهيدية، والتي ستستضيفها مضمار الفلاح في العاصمة أبوظبي بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء. وتأتي هذه السباقات التي تغطي مسافة ثلاثمائة متر، كنتيجة مباشرة للجهود المشتركة بين النادي و اتحاد الإمارات للصقور لتنظيم الحدث الرياضي التقليدي. وتهدف هذه الفعاليات إلى تهيئة الظروف المثالية للمنافسة ضمن الإطار المهني الذي يحرص عليه منظمو الحدث سنوياً.

تفاصيل السباقات ومواقعها في أبوظبي

سيعمل ميدان الفلاح كمركز رئيسي لاستقبال المتسابقين والطائرات الشاهينة خلال الأيام الأربعة المقبلة من فعاليات الجولة التمهيدية. ويحدد النادي أن المرحلة الثانية من السباقات ستقام لمسافة أكبر تبلغ أربعمائة متر، مع تحديد تواريخها بدقة في الفترة من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الحالي. وسيشهد هذا الموعد إضافة شوطين جديدين لفئتي الحر والشاهين من فئة إنتاج المزارع، مما يعزز التنوع في المنافسات.

كما يفتتح نادي أبوظبي للصقارين باب المشاركة في سباق الفئة العامة المفتوحة، والذي يستهدف فئتي جير بيور وجير شاهين فرخ. وقد أكد المسؤولون عن التنظيم أن كافة الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان سير السباقات بسلاسة قد اكتملت بالكامل، مما يضمن تجربة متكافة للمتسابقين والجمهور الذين يحضرون لمتابعة المنافسات. وتعد هذه الخطوة استراتيجية لضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم رياضة الصيد بالصقور.

فئات المنافسة وجهود الاتحاد

أكد سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن السباقات تشمل مجموعة واسعة من الفئات التنافسية التي تعكس عمق التراث في هذه الرياضة. وتشمل هذه الفئات جير تبع، وجير شاهين، وجير بيور، وقرموشة جير، بالإضافة إلى توزيع الأشواط على فئتي العامة مفتوح والعامة ملاك. وتشارك في هذه المنافسات نخبة من الصقارين المتميزين الوافدين من مختلف إمارات الدولة، مما يعكس الطابع الوطني الموحد للحدث.

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ويُثني مدير النادي بشكل مباشر على الدور الحيوي الذي يضطلع به اتحاد الإمارات للصقور في دعم تنظيم هذه السباقات وضمان نجاحها المالي والفني. ويعتبر اتحاد الإمارات للصقور شريكاً أساسياً في هذا الحدث، حيث يعمل على توحيد المعايير وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة هذه الفعاليات الكبيرة. كما أن هذا التعاون يرسخ مفهوم الشراكة بين المؤسسات الرياضية المعنية بتراث الصيد بالصقور.

الأهداف الاستراتيجية للموسم الجديد

تسعى هذه السباقات إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما رفع جاهزية الصقور والصقارين للموسم الجديد، وتعزيز روح التنافس الشريف بين المشاركين. ويعتبر نادي أبوظبي للصقارين أن هذه الأحداث ليست مجرد منافسات رياضية، بل هي أداة حيوية لترسيخ الموروثات الوطنية لدى الأجيال الجديدة. ويحرص النادي على استدامة رياضة الصيد بالصقور وتطويرها وفق أعلى المعايير العالمية مع الحفاظ على أصالتها.

ويُشدد المسؤولون في نادي أبوظبي للصقارين على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الرياضة كركيزة أساسية للتراث الإماراتي والهوية الوطنية. من خلال دعم الأجيال الشابة والمهنيين في هذا المجال، يضمن النادي بقاء هذه الرياضة حية ومزدهرة. وتعمل هذه الجهود المتواصلة على ضمان أن تظل الإمارات في صدارة الدول التي تحافظ على هذا التراث العريق وتطور أدواته.