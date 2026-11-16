انطلاق قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026 حول الذكاء الاصطناعي ومؤسسات المعرفة

انطلقت الدورة الثالثة من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026 في مكتبة محمد بن راشد، وتبحث أثر الذكاء الاصطناعي في مستقبل مؤسسات المعرفة وموثوقيتها حتى 17 نوفمبر.

انطلقت صباح يوم 16 نوفمبر 2026 أعمال الدورة الثالثة من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026 في مكتبة محمد بن راشد ، على أن تستمر حتى يوم 17 نوفمبر. وتجمع القمة نخبة من المؤسسات المعرفية والثقافية من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، تضم مكتبات ومتاحف ودور نشر وجامعات ومراكز بحثية.

تحمل القمة شعار 'هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة'، وتهدف إلى مناقشة التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على هذه المؤسسات، واستكشاف سبل توظيف تقنياته في تطوير منظومات المعرفة وتعزيز الثقة بها.

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محاور القمة: الذكاء الاصطناعي وموثوقية المعرفة

تركز أعمال القمة على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات المعرفة دون الإخلال بثقة الجمهور بها. وتناقش الجلسات التحولات التي تفرضها هذه التقنيات على طريقة عمل المكتبات والمتاحف والأرشيفات ودور النشر والجامعات والمراكز البحثية.

يقوم الطرح على فكرة أن قيمة المعرفة لا تقاس بسرعة الوصول إليها فقط، بل بمدى موثوقية مصادرها وإمكانية التحقق منها. ومن هذا المنطلق تُعد الثقة الركيزة الأساسية للبحث العلمي والتعليم والتطور الإنساني.

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رؤية محمد أحمد المر حول مستقبل مؤسسات المعرفة

افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أعمال القمة بكلمة ترحيبية أكد فيها أن الفعاليات تنطلق في مرحلة مفصلية تتغير فيها طريقة إدراك الإنسان للمعرفة. وربط ذلك بالتطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وإبداعها وتنظيمها.

أوضح المر أن اختيار شعار القمة يعكس قناعة راسخة بأن موثوقية المصادر وإمكانية التحقق منها تسبق في الأهمية مجرد سهولة الوصول إلى المعلومة. وأشار إلى أن العالم العربي والإسلامي ومجتمعات الإمارات أرسوا عبر التاريخ تقاليد راسخة في حفظ العلم وتوثيق المخطوطات ونقل الخبرات عبر المجالس القائمة على التواصل والثقة المجتمعية.

وبين المر أن الدور المؤسسي للمكتبات والمتاحف والأرشيفات يتطور اليوم لمواجهة تحديات العصر الرقمي. وأكد أن الذكاء الاصطناعي يفرض ضمان مصداقية المعلومات وعدالة تمثيل الثقافات وحماية التنوع المعرفي والإنساني.

معايير الشفافية وتمثيل اللغة العربية في الأنظمة الذكية

يرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم أن مستقبل مؤسسات المعرفة مرتبط بقدرتها على تجاوز استخدام الأدوات التقنية إلى المشاركة في وضع المعايير. وتشمل هذه المعايير شفافية المصادر وصون الحقوق والمراجعة البشرية.

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دعا المر إلى تعزيز حضور اللغة العربية والتراث المعرفي في الأنظمة الذكية، بحيث تصبح المجتمعات شريكاً حقيقياً في صناعة مستقبل المعرفة. وهذا الطرح يضع المؤسسات الثقافية أمام مسؤولية مباشرة في تحديد كيفية تمثيل المعرفة العربية في هذه الأنظمة.

ختم معالي محمد أحمد المر كلمته بالإشادة بالجهود المبذولة في تنظيم القمة ومشاركات المتحدثين فيها. وأعرب عن تطلعه إلى أن تثمر النقاشات رؤى وأفكاراً تشكل مستقبل مؤسسات المعرفة في بيئة تحافظ على الثقة والتقدم الإنساني.

ما ينتظر المشاركين قبل اختتام القمة

تستمر أعمال قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026 حتى يوم 17 نوفمبر، ما يمنح المشاركين من المكتبات والمتاحف ودور النشر والجامعات يوماً إضافياً للحوار وتبادل الخبرات. وتعد هذه الفرصة الأخيرة في الدورة الحالية لبلورة الأفكار التي تناقشها الجلسات.

تتجه نتائج النقاشات، بحسب ما عبر عنه معالي محمد أحمد المر، نحو صياغة رؤى تحدد مستقبل مؤسسات المعرفة في ظل الذكاء الاصطناعي. ويبقى الهدف الأساسي هو الحفاظ على ثقة الجمهور بالمعرفة وتحقيق التقدم الإنساني.