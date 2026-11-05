انطلاق كرنفال سباقات دبي 2027 بميدان العالمي بمشاركة 63 خيلاً

نادي دبي لسباق الخيل ينظم أمسية الافتتاح بميدان العالمي ضمن موسم 2027، بمشاركة 63 خيلاً مهجنة أصيلة في سبعة أشواط على جوائز تصل إلى مليون و365 ألف درهم.

تنطلق غدًا الجمعة festivities الموسم الجديد من كرنفال سباقات دبي لعام 2027، على مضمار ميدان العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ينظم هذا الحدث الضخم نادي دبي لسباق الخيل ، والذي أكمل جميع استعداداته التنظيمية والفنية لاستقبال المشاركين والجماهير في النسخة الجديدة من هذا الكرنفال الرياضي المميز.

تفاصيل الأمسية الافتتاحية وجوائز مليون درهم

تتضمن الأمسية الافتتاحية، وهي الأولى من أصل 16 أمسية سباق، سبعة أشواط مخصصة لجميعها للخيول المهجنة الأصيلة. يشارك في هذه المنافسات 63 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية إجمالية ضخمة تبلغ مليونًا و365 ألف درهم إماراتي، مما يعكس الطموح الكبير وراء تنظيم هذا الموسم الرياضي.

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الشوط الأول والثاني لمسافات رمضية قصيرة

تبدأ المنافسات في الشوط الأول لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، حيث يشارك ستة خيول من عمر ثلاث سنوات فما فوق. تتنافس هذه الخيول على جوائز مالية تبلغ 210 آلاف درهم، في بداية تحدي المهارات والسرعة في هذا الموسم.

يُتبع ذلك بالشوط الثاني الذي يقام على نفس المسافة الرمضية ولكن لمسافة 1400 متر. يشارك في هذا الشوط ستة خيول أخرى من فئة العمر نفسها، ويتم تحديد الفائز من بينهم على الجائزة المالية نفسها التي تبلغ 210 آلاف درهم، مما يزيد من حدة المنافسة.

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أشواط التكافؤ والمبتدئين بتركيز على التصنيف

تستمر المنافسات بالشوط الثالث المخصص للخيول المبتدئة، حيث تقام السباقات على مسافة 1200 متر رملي. يشارك في هذا الشوط 10 خيول، وتتضمن الجائزة المالية لهذا الشوط 165 ألف درهم، بهدف دعم تطور هذه الفئة من الخيول.

فيما يشهد الشوط الرابع، الذي يمتد لمسافة 1900 متر رملي، منافسات فئة التكافؤ بتصنيف يتراوح بين 70 إلى 90. يشارك في هذا التحدي 12 خيلًا، على جوائز مالية قدرها 190 ألف درهم، مما يتطلب استراتيجية سباق دقيقة من المدربين.

كأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والخاتمة

يتصدر برنامج الأمسية الشوط الخامس، المخصص لكأس المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وهو حدث بارز في السباق. تقام هذه المسافة على 1600 متر رملي ضمن فئة التكافؤ بتصنيف من 80 إلى 100، بمشاركة سبعة خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 250 ألف درهم.

يُتبع ذلك الشوط السادس لمسافة 1400 متر رملي، والمخصص للخيول المبتدئة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، بمشاركة 13 جوادًا على جوائز مالية تبلغ 165 ألف درهم. تُختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1600 متر رملي، ضمن فئة التكافؤ بتصنيف 70 فما فوق، بمشاركة تسعة خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 175 ألف درهم.