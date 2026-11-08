انطلاق تحدي دبي للياقة 2026 بمشاركة ألف طالب في مدارس البرشاء

انطلقت فعاليات تحدي دبي للياقة 2026 بمشاركة 1000 طالب في مدارس دبي الوطنية بالبرشاء، بالتعاون مع شرطة البرشاء وهيئات رياضية لتعزيز اللياقة.

انطلقت رسميًا فعاليات تحدي دبي للياقة 2026 داخل مدارس دبي الوطنية بالبرشاء، في خطوة تعكس التزام القطاعين التعليمي والشرطة بدعم الصحة العامة للشباب. يأتي هذا الانطلاق بالتعاون الاستراتيجي بين عدة جهات حكومية وهيكلة رياضية، حيث شاركت الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة ب مركز شرطة البرشاء ، بالإضافة إلى مجلس الروح الإيجابي و مجلس حماية. وقد شهد الحدث حضورًا مكثفًا لـ1000 طالب وطالبة، وسط تجمع نخبة من الشخصيات الرياضية والتربوية البارزة، مما أكد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا النوع من المبادرات الشبابية.

تفاصيل انطلاق التحدي وعرض المهارات الرياضية

تمثلت الفعاليات الرئيسية للانطلاق في مجموعة متنوعة من العروض الرياضية المبهرة التي قدمها الطلاب، وذلك في إطار مبادرة "رياضي واعٍ" التي تهدف إلى غرس السلوكيات الصحية منذ الصغر. استخدم المشاركون الشرائط والأطواق الرياضية لتنفيذ لوحات حركية دقيقة، عكست بوضوح روح التعاون بين الطلاب، وإتقانهم لللياقة البدنية، وابتكاراتهم الحركية التي استأثرت باندهاش الحضور. كما تم دمج عناصر التشجيع الأمني والرياضي من خلال مشاركة مميزة للفرقة الموسيقية بشرطة دبي، ووحدات الكلاب البوليسية المدربة، مما أضفى أجواءً من البهجة والتفاعل الإيجابي بين الطلاب وأفراد الشرطة.

الشخصيات الرياضية والحضور الرسمي للحدث

رأس الحضور الرسمي لفيتاليات الانطلاق شخصيات مؤثرة في المجال الرياضي والتعليمي، حيث ترأست فاطمة بو حجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابي، الجانب التنظيمي المرتبط بالدعم المعنوي والتربوي. كما كان لقيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي وعضو اللجنة الأولمبية الإماراتية، حضور بارز يعكس الصلة الوثيقة بالرياضات الجماعية والقواعد الدولية. انضم إليهما في القاعة الرسمية علي عمر، ممثل مجلس دبي الرياضي، الذي أكد على دور الهيئات الرياضية في دعم المبادرات المدرسية، بالإضافة إلى حضور أسامة عجول، المدير العام لمدارس دبي الوطنية، الذي أشاد بمشاركة المؤسسات الأمنية في العملية التعليمية.

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مسيرة اللياقة البدنية وجسور التفاعل المجتمعي

ولم تقتصر الفعاليات على العروض داخل القاعات، بل امتدت لتشهد مشاركة طلابية نشطة في قسم البنين، حيث نظموا مسيرة مشي جماعية لمسافة 3 كيلومترات. جاءت هذه المسيرة كجزء من استراتيجية تشجيع النشاط البدني اليومي، وجسدت بوضوح روح التحدي الشخصي والإصرار على تجاوز حدود الجهد. استهدفت المسيرة تعزيز ثقافة الرياضة لدى الأبناء، وتذكيرهم بأهمية تبني نمط حياة صحي ونشط يمتد ليشمل مختلف جوانب حياتهم اليومية، في ظل إشراف مباشر من إسعاد أبو حرب، مديرة مدرسة دبي الوطنية بالبرشاء، التي تفاعلت مع الطلاب خلال الرحلة.