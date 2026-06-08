انطلاق كأس العالم 2026 بمشاركة تاريخية لـ48 منتخباً

استعدوا لبدء منافسات كأس العالم 2026 بعد غد الخميس، والتي ستتشرف بمشاركة 48 منتخباً و1248 لاعباً في 104 مباراة على ملاعب أمريكا وكندا والمكسيك. تضم قائمة المرشحين بقوة للقب منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا بنجومها الكبار. نعرض جدول المباريات الافتتاحية وأبرز المواجهات العربية.

يشهد عالم كرة القدم ترقباً كبيراً لانطلاق منافسات كأس العالم 2026 ، التي ستُعقد للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً وطنياً، وستتواصل حتى 19 يوليو 2026 على ملاعب الولايات المتحدة و كندا و المكسيك .

هذه البطولة تمثل نقلة نوعية في تاريخ المونديال من حيث العدد والتنظيم، حيث سيلعب 1248 لاعباً ما مجموعه 104 مباريات. تعتبر منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا من أبرز المرشحين للقب، بفضل امتلاكها نخبة النجوم مثل فينيسيوس جونيور ولونيل ميسي وكيليان مبابي ولامين يامال وهاري كين. ستنطلق المباراة الافتتاحية بعد غد الخميس 11 يونيو بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا في الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، بينما سيواجه منتخب كندا نظيره البوسنة والهرسك فيneq الوقت itself.

كما سيشهد اليوم الثاني مواجهات قوية مثل البرازيل ضد المغرب والولايات المتحدة ضد باراغواي وهولندا ضد اليابان. وتمتد الجولة الأولى لتشمل منتخبات عربية مثل تونس ضد اليابان والعراق ضد النرويج ومصر ضد نيوزيلندا والمغرب ضد هايتي والأردن ضد النمسا والسعودية ضد الرأس الأخضر. تنظم البطولة على مدى شهر كامل حيث تتنافس المنتخبات في مراحل المجموعات ثم الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية المقررة في مدينة نيويورك.

تعتبر هذه النسخة فريدة من نوعها لاعتمادها توزيع المباريات على ثلاثة دول مضيفة، مما يسمح بمشاهدة جماهيرية واسعة في المدرجات ويعزز الحماس الكروي العالمي. ستكون knee البث المباشر حكراً على شبكة بي إن سبورتس عبر قنواتها المشفرة مع إمكانية مشاهدة بعض المباريات مجاناً





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 البرازيل الارجنتين فرنسا اسبانيا انجلترا المكسيك كندا الولايات المتحدة 48 منتخباً مبابي ميسي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مونديال 2026: 48 منتخباً بـ12 مجموعة و104 مباريات؛ يتأهل الأول والثاني (24) وأفضل 8 ثوالثتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى النسخة الأكبر والأضخم في تاريخ المونديال، بطولة كأس العالم 2026 التي تحتضنها ثلاث دول هي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً للمرة الأولى، طرأت تغييرات جوهرية على نظام المجموعات، وآلية التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

Read more »

كأس العالم 2026: الدليل الشامل للمنتخبات الـ48..تحليل للنجوم والمجموعات وفرص التتويجتستعد بطولة كأس العالم 2026 لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم، بعد توسعها إلى 48 منتخباً...

Read more »

مونديال 2026.. 48 منتخباً يمثلون 28% من سكان العالمتشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، لتصبح النسخة الأكبر منذ انطلاق المونديال عا

Read more »

تبدأ اليوم منافسات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولىتنطلق اليوم منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى. ويقص المنتخب المكسيكي شريط الافتتاح بمواجهة جنوب إفريقيا عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب 'أزتيكا' في مكسيكو سيتي.

Read more »

مؤتمر أبل WWDC 2026 اليوم.. الكشف عن «سيري» الذكي وiOS 27 في حدث تاريخي أخير لتيم كوكتتجه أنظار عشاق التكنولوجيا حول العالم إلى مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2026، الذي ينطلق...

Read more »

«مصنّعين 2026» يجمع 70 شركة لدعم التوظيفانطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض «مصنّعين 2026» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا...

Read more »