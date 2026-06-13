انطلاقة قوية للمنتخبات المضيفة في كأس العالم 2026

شهد اليوم الثاني من منافسات كأس العالم World Cup 2026 انطلاقة قوية لمنتخبي البلدين المضيفين، الولايات المتحدة وكندا، حيث قدّم كلاهما بداية لافتة عكست طموحا كبيرا في البطولة، بين انتصار تاريخي للأول وتعادل معنوي للثاني.

شهد اليوم الثاني من منافسات كأس العالم World Cup 2026 انطلاقة قوية لمنتخبي البلدين المضيفين، ال ولايات المتحدة و كندا ، حيث قدّم كلاهما بداية لافتة عكست طموحا كبيرا في البطولة، بين انتصار تاريخي للأول وتعادل معنوي للثاني.

حقق المنتخب الأمريكي فوزا كبيرا على نظيره الباراغواياني بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس أمام حضور جماهيري ضخم بلغ 70,492 متفرجا، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة. وافتتح المنتخب الأمريكي التسجيل مبكرا بعد تدخل هجومي من كريستيان بوليسيتش أسفر عن هدف عكسي لصالح الولايات المتحدة، قبل أن يواصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي.

وواصل المهاجم فولارين بالوغون تألقه اللافت، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 31 والدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليصبح أول لاعب أمريكي يسجل ثنائية في مباراة بكأس العالم منذ عام 1930، في أول ظهور له بالبطولة. وانتهى الشوط الأول بتقدم الولايات المتحدة 3-0، وهو أكبر تقدم لها في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، مع أداء هجومي مميز بقيادة بوليسيتش الذي صنع الهدفين الأولين عبر اختراقات وتمريرات حاسمة من الجهة اليسرى.

وفي الشوط الثاني، عزز جيو رينا النتيجة بهدف رابع في الوقت بدل الضائع، ليحقق المنتخب الأمريكي أول مباراة في تاريخه يسجل فيها أربعة أهداف في نهائيات كأس العالم. وسجل المنتخب الباراغواياني هدفه الوحيد في الشوط الثاني، إلا أنه لم يكن كافيا لتغيير مجريات اللقاء، بعد تأخر كبير منذ البداية. وشهدت المباراة استبدال كريستيان بوليسيتش بين الشوطين كإجراء احترازي بعد تعرضه لضربة في ربلة الساق اليسرى، حيث أكد اللاعب لاحقا أن الإصابة غير مقلقة.

ويأتي هذا الانتصار في ظل بداية عهد جديد للمنتخب الأمريكي تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، الذي اعتمد أسلوبا هجوميا أكثر جرأة وفاعلية، ظهر جليا في أداء الفريق. وفي مدينة تورونتو، افتتح المنتخب الكندي مشاركته في البطولة بتعادل إيجابي 1-1 أمام منتخب البوسنة والهرسك، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في أول مباراة لكندا على أرضها في كأس العالم.

وتقدم المنتخب البوسني أولا عبر هدف من رأسية يوفو لوكيتش في الدقيقة 21 بعد ركلة ركنية، قبل أن ينجح المنتخب الكندي في العودة خلال الشوط الثاني. وسجل سِيل لاريِن هدف التعادل في الدقيقة 78، بعد دقيقتين فقط من دخوله كبديل، مستغلا تمريرة حاسمة من بروميس ديفيد، ليمنح كندا أول نقطة في مشوارها بالبطولة.

ويُعد هذا الهدف حدثا مهما في تاريخ الكرة الكندية، كونه أحد الأهداف النادرة للمنتخب في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد معاناة طويلة في النسخ السابقة عامي 1986 و2022 دون تحقيق نتائج إيجابية تُذكر. وشهدت المباراة أجواء جماهيرية استثنائية في ظل الحضور الكثيف والدعم الكبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب، في أجواء احتفالية شارك فيها عدد من الشخصيات الرياضية والفنية البارزة.

أصبح تيم ريم، مدافع المنتخب الأمريكي لكرة القدم أول لاعب يستفيد من قاعدة "الخطأ في تحديد الهوية" الجديدة، التي طبقها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع هذا الموسم. وتسمح القاعدة الجديدة للحكم بالاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لإلغاء البطاقات الصفراء أو الحمراء التي تمنح بالخطأ للاعب غير المخالف. ومن المتوقع أن يستخدم هذا التعديل بشكل أكبر خلال حالات الاشتباكات الجماعية، عندما تكون رؤية الحكم محجوبة.

وحصل ريم على بطاقة صفراء بسبب خطأ على ميجيل ألميرون خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الأمريكي 4 / 1 أمام باراجواي والتي أقيمت فجر اليوم السبت. ولكن، بعد مراجعة الفيديو، قام الحكم الهولندي داني ماكيلي بتغيير قراره وقام بإنذار ألميرون بسبب التمثيل.

وسيكون ريم الذي - أصبح أكبر لاعب في تاريخ منتخب الولايات المتحدة للرجال يشارك في بطولة كأس عالم بعمر 38 عاما - مرتاحا لهذا القرار، حيث كان سيضطر بخلاف ذلك إلى خوض ما تبقى من مباريات دور المجموعات بحذر شديد لتجنب الحصول على بطاقة صفراء ثانية تؤدي إلى إيقافه مباراة واحدة





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كأس العالم 2026 منتخبات المضيفة ولايات المتحدة كندا انطلاقة قوية

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