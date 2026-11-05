انطلاق بطولة السلوقي العربي للموسم 2026-2027 في العين والظفرة

تنطلق منافسات النسخة الأولى من بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026-2027، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، بمشاركة واسعة.

تعلن نادي صقاري الإمارات ومركز السلوقي العربي في أبوظبي عن انطلاق المنافسات الرسمية للنسخة الأولى من بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026-2027. تأتي هذه البطولة تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس النادي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

مواعيد الانطلاق والمواقع الرئيسية

تبدأ السباقات التأهيلية لمسافة 1000 متر في مدينة العين يوم 7 نوفمبر الجاري، وذلك على أرضية ميدان الروضة لسباقات الهجن. تليها الجولة التأهيلية الثانية لنفس المسافة في منطقة الظفرة يوم 14 نوفمبر من الشهر ذاته. يهدف هذا الجدول الزمني إلى ضمان مشاركة واسعة من الملاك والمربين في المناطق المختلفة، وتوزيع الأحمال التنافسية بشكل عادل بين المنطقتين الرئيستين للبطولة.

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تم تصميم أجندة السباقات النهائية لتشمل أربع فئات مسافات رئيسية، وهي السرعة لمسافة 1000 متر، والمسافة المتوسطة لمسافة 1500 متر، والتحمل لمسافة 2000 متر، والقدرة لمسافة 2500 متر. تُقام هذه السباقات ضمن إطار 10 محطات تنافسية متدرجة، مما يسمح بتقييم قدرات الكلاب عبر مسافات مختلفة تعكس التنوع الطبيعي لمهارات السلوقي العربي.

جدول المنافسات التفصيلي للفئات

بالنسبة لمسافة 1500 متر، ستُقام الجولات التأهيلية في العين يوم 5 ديسمبر، وفي الظفرة يوم 12 ديسمبر. يُتوقع أن يتم تتويج أبطال هذه الفئة خلال النهائي المقرر إقامته في منطقة الظفرة يوم 26 ديسمبر 2026. أما بالنسبة لمسافة 2000 متر، فتكون الجولات التأهيلية في العين يوم 9 يناير 2027، وفي الظفرة يوم 16 يناير، مع إقامة النهائي في العين يوم 6 فبراير 2027.

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تختتم بطولة السلوقي العربي موسمها الأول بسباق القدرة لمسافة 2500 متر، والذي سيُقام يوم 20 مارس 2027 في منطقة الظفرة. يمثل هذا السباق النهائي مرحلة التتويج الختامية للموسم الرياضي، حيث يتنافس أفضل الكلاب التي أثبتت كفاءتها في الفئات السابقة على لقب البطل العام للبطولة، مما يعزز من مكانة الرياضة كمحور ثقافي وترفيهي مهم.

أهداف تطوير السلالة والمنظومة العلمية

أكد ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أن البعد الاستراتيجي للبطولة يمتد إلى تطوير السلوقي العربي نفسه من خلال تشجيع التربية وفق أفضل المعايير العالمية. تتضمن الرؤية بناء قاعدة بيانات علمية متخصصة للسلوقي العربي، تشمل دراسة القدرات الجينية والبدنية للكلاب المشاركة، وتطوير برامج علمية لتحسين السلالات والحفاظ على نقاوتها.

تسعى المنظمة إلى توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الملاك والمربين والهواة، وبناء مجتمع أكثر تنظيماً حول رياضة السلوقي العربي. كما تستهدف زيادة أعداد المشاركين في التدريب وتحسين جودة السلالات العربية الأصيلة، بما يدعم جهود المحافظة على التراث الثقافي غير المادي للدولة ويعزز ممارستها وفق أسس تنظيمية وفنية حديثة.

الدعم المؤسسي والآثار الاقتصادية

توجه المنصوري بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على دعمه المتواصل للموروث الثقافي العريق. كما ثمن دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وحرص سموه على إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز حضور الرياضات التراثية وتدعم استدامتها، بالإضافة إلى رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للبطولة في العين.

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أعرب الأمين العام عن بالغ التقدير لكافة الجهات الداعمة والمنظمة للبطولة، والتي تشمل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واتحاد سباقات الهجن، وهيئة البيئة - أبوظبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبلدية العين، وبلدية الظفرة، وقناة ياس. تعمل هذه الشراكات على ضمان نجاح التنظيم وسلاسة سير المنافسات.

لا يتوقف أثر هذه المنظومة عند الجانب الرياضي فحسب، إذ تتضمن أهدافها تنشيط الاقتصاد المرتبط برياضة السلوقي من خلال قطاعات الإكثار والتربية والتدريب والمعدات والسياحة التراثية. يساهم ذلك في توسيع دائرة المستفيدين من نمو هذه الرياضة ومنحها امتداداً اقتصادياً وثقافياً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية فقط.