كشفت روكستار جيمز عن مبيعات تجاوزت 3.79 مليار دولار ليوم الأول من إصدار لعبة Grand Theft Auto VI، محققة رقماً تاريخياً في صناعة الترفيه عالمياً.

حقق عنوان Grand Theft Auto VI انطلاقة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ صناعة الألعاب الإلكترونية، بعد أن أعلنت شركة Rockstar Games عن وصول مبيعات التجزئة العالمية للعبة إلى نحو 3.79 مليارات دولار خلال يومها الأول الرسمي من الإطلاق. وقد وصف هذا الإنجاز الضخم بأنه الأكبر والأكثر نجاحاً في تاريخ إطلاق المنتجات الترفيهية بمختلف فئاتها وأنواعها، متجاوزاً جميع السجلات السابقة في هذا القطاع التنافسي.

أرقام قياسية وكسر حاجز التريليون في اليوم الواحد

أوضحت الشركة الأم Take-Two Interactive أن هذه الأرقام الهائلة تستند إلى تقديرات المبيعات العالمية التي تم إغلاقها في نهاية يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، وهو اليوم الذي شهد الإطلاق الرسمي للعبة في الأسواق العالمية. وأشار البيان الرسمي إلى أن الشركة حققت بيعاً مبدئياً بلغ 32.5 مليون نسخة من اللعبة قبل موعد صدورها الفعلي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً عبر مختلف منصات التشغيل المتاحة، مما يعكس حجم الإقبال الاستثنائي والحماس الكبير من قبل جمهور اللاعبين حول العالم.

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يأتي هذا الترقب الطويل بعد أكثر من 13 عاماً من انتظار الجمهور للإصدار السادس من السلسلة الشهيرة منذ إطلاق الجزء الخامس، مما جعله أحد أكثر المشاريع ترقباً في العقد الأخير. وأكد سام هاوزر، رئيس ومؤسس شركة Rockstar Games، أن الفريق يشعر بامتنان كبير تجاه الاستجابة الهائلة من اللاعبين، معرباً عن فخر الشركة بتحقيق هذا النجاح الاستثنائي الذي يعزز مكانة العلامة التجارية.

فجوة منهجية بين التقديرات الرسمية ومستشاري السوق

في المقابل، قدمت شركة أبحاث السوق المستقلة Sensor Tower تقديراً مختلفاً لإيرادات اللعبة، حيث بلغت تقديراتها نحو 2.36 مليار دولار، استناداً إلى مبيعات يقدر عددها بنحو 24.6 مليون نسخة. ويكشف الفارق الواضح بين الرقمين، والبالغ نحو 1.43 مليار دولار، عن اختلاف جوهري في منهجيات احتساب المبيعات والإيرادات، وكذلك في نطاق البيانات التي تعتمد عليها كل جهة لتقييم الأداء التجاري.

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أوضحت Rockstar أن إجمالي مبيعات التجزئة العالمية المذكور في تقريرها الأولي يُحسب وفق تقديراتها الداخلية التي تشمل مبيعات المتاجر التقليدية، بينما قدمت Sensor Tower تقديراً مستقلاً للسوق يركز على بيانات السوق الأوسع. هذا التباين المنهجي لا يقلل من حجم النجاح، بل يؤكد تعقيد حساب الإيرادات الحقيقية في ظل تعدد قنوات التوزيع والبيانات المتاحة.

تجاوز الأرقام السابقة وتأثير على قطاع السينما

عند المقارنة مع الجزء السابق GTA V، الذي حقق مليار دولار من مبيعات التجزئة خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقه عام 2013، تبدو انطلاقة الإصدار الجديد أكثر قوة بكثير. فقد سجلت Grand Theft Auto VI ما يقرب من خمسة أضعاف الرقم الذي حققه الجزء الخامس خلال أول 24 ساعة، والمقدر بنحو 800 مليون دولار، محققة رقماً قياسياً غير مسبوق عبر مختلف وسائط الترفيه.

كما أكدت Rockstar أن إطلاق اللعبة تجاوز أرقاماً ضخمة في قطاع السينما، في مقارنة تعكس حجم القوة التجارية المتنامية لألعاب الفيديو وتأثيرها المباشر على صناعة الترفيه العالمية. ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في توسيع هيمنة الألعاب الإلكترونية على حصة السوق الترفيهية التي كانت مسيطرة عليها الأفلام والمحتوى الرقمي التقليدي سابقاً.

تقييمات نقدية عالية وتحذيرات أمنية

ولم يقتصر النجاح على الجانب التجاري، بل امتد إلى التقييمات النقدية التي سجلت 99 نقطة على موقع Metacritic، وسط إشادات واسعة من النقاد بجودة التجربة البصرية والعالم المفتوح الذي تقدمه. تدور أحداث اللعبة في ولاية ليونيدا الخيالية التي تضم مدينة فايس سيتي المستوحاة من ميامي، وتتمحور حول شخصيتي جيسون ولوسيا في عالم الجريمة والمؤامرات.

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أثارت اللعبة اهتمام السلطات الأمنية في الولايات المتحدة، حيث أصدرت إدارات شرطة تحذيرات للجمهور من تقليد مشاهد سرقة السيارات والقيادة المتهورة. ونشرت شرطة أتلانتا رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقول فيها: "لعبة GTA ليست مكاناً حقيقياً، لكن أتلانتا مدينة حقيقية"، داعية إلى عدم الخلط بين الترفيه الافتراضي والقرارات الواقعية.

تم طرح اللعبة رسمياً على منصتي PlayStation 5 وXbox Series X|S، وسط اهتمام عالمي واسع بعد سنوات طويلة من التكهنات بشأن موعد الإصدار. بهذه الأرقام، تعزز Grand Theft Auto VI مكانة السلسلة كإحدى أكبر العلامات التجارية في صناعة الألعاب، مفتحةً باباً جديداً من المنافسة على صدارة سوق الترفيه العالمي.