انطلاق "صيف الفجيرة 2026"

تنطلق مبادرة "صيف الفجيرة 2026" في 22 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 17 جهة محلية، لتقديم موسم صيفي متكامل يستهدف استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية في بيئة آمنة ومحفزة.

تنطلق مبادرة " صيف الفجيرة 2026 " في 22 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 17 جهة محلية، من بينها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وإدارة الفجيرة للدفاع المدني، ونادي الفجيرة للرماية، لتقديم موسم صيفي متكامل يستهدف استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية في بيئة آمنة ومحفزة.

وتأتي المبادرة هذا العام برؤية تجمع بين التحدي والانضباط والإبداع، حيث يخوض المشاركون تجربة تفاعلية متنوعة تشمل أنشطة رياضية وثقافية وفنية ومعرفية، بما يسهم في تنمية شخصياتهم وصقل مواهبهم وتعزيز قيم المشاركة والمسؤولية. ويشكل الترفيه الهادف أحد المحاور الرئيسية للمبادرة، من خلال مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة المصممة لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين المتعة والفائدة، وتلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، بما يعزز مكانة "صيف الفجيرة" كإحدى أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة.

وتتوزع برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة، وتشمل أنشطة رياضية وتدريبية وثقافية وفنية ومجتمعية، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وبرامج تخصصية تتيح للمشاركين اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم، وتعزز لديهم قيم الانضباط والعمل الجماعي والابتكار. كما تعكس المشاركة الواسعة للجهات المحلية مستوى التكامل والتعاون بين مختلف المؤسسات في إمارة الفجيرة، بما يثري المحتوى المقدم للمشاركين ويوفر برامج نوعية ومتنوعة تستجيب لتطلعات الأسر والمجتمع، وتواكب اهتمامات الأجيال الناشئة.

ويواصل "صيف الفجيرة" ترسيخ مكانته كمبادرة سنوية رائدة تجمع بين الترفيه الهادف والتعلم والتطوير، وتوفر منصة متكاملة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة الفجيرة في الاستثمار بالإنسان وبناء القدرات وصناعة المستقبل





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صيف الفجيرة 2026 مبادرة تجارب تفاعلية أنشطة رياضية ثقافية فنية معرفية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مهارة لا يملكها كل البشر.. روبوت يدخل الخيط في الإبرةخطف روبوت شبيه بالبشر الأنظار في قمة الروبوتات البشرية 2026، التي استضافتها العاصمة...

Read more »

«التوطين»: تحديثات «حماية الأجور» تدخل التنفيذ 1 يونيوتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، من غد الاثنين، 1 يونيو 2026، تطبيق التحديثات على...

Read more »

الإمارات وبولندا تناقشان راهن ومستقبل أدب الطفلأخذت فعاليات الشارقة، ضيف شرف الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، جمهور...

Read more »

فوضى التأشيرات تؤجل سفر منتخب جنوب إفريقيا إلى كأس العالمتأجل سفر منتخب جنوب إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026، الأحد، لعدم حصول عدد من اللاعبين...

Read more »

حاكم عجمان يصدر قانوناً جديداً للموارد البشرية لتعزيز كفاءة العمل الحكوميأصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، بهدف تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، ويبدأ العمل به من 1 سبتمبر 2026.

Read more »

سعر الدولار في مصر الاثنين 1 يونيو 2026… كم سجل الجنيه بعد عودة البنوك إلى العمل؟استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2026،...

Read more »