رصد علماء فلك لأول مرة اندماجاً نجمياً نادراً في مجرة أندروميدا حيث ابتلع عملاق منتفخ نجماً أصغر، مما أدى إلى انفجار ساطع يفوق سطوع الشمس بملايين المرات في عملية غير مسبوقة.

أعلن فريق بحثي دولي بقيادة العالم فيراج كارامبيلكار عن رصد ظاهرة كونية نادرة لم يسبق لها مثيل، حيث رُصد عملاق نجمي ضخم يبتلع نجماً مرافقاً له في عملية اندماج فلكي حدثت على بعد 2.5 مليون سنة ضوئية من كوكب الأرض في مجرة أندروميدا. يتميز هذا النجم العملاق بكتلة تعادل سبعة أمثال كتلة الشمس، وهو يتفوق في سطوعه على شمسنا بنحو 18 ألف مرة، مما يجعله واحداً من أكثر الأجرام لمعاناً في ذلك الجزء من الكون.

آلية الاندماج النجمي النادر

تشير البيانات إلى أن النظام النجمي المزدوج كان مرتبطاً بقوة الجاذبية، حيث تمدد النجم الأكبر بشكل هائل في مرحلته الأخيرة ليتحول إلى عملاق منتفخ وغمر النجم الأصغر الذي يدور حوله، ليتحولا في النهاية إلى جرم واحد. بدأ الباحثون في رصد المؤشرات المبكرة على أن النجم الأكبر في طريقه لابتلاع رفيقه قبل حدوث العملية الفعلية بنحو ثلاث سنوات، وتابعوا مراحل هذه العملية المصيرية خطوة بخطوة منذ أن بدأت في عام 2018. توضح الفيزياء الفلكية أن النجوم الضخمة تنكمش نواتها مع نفاد وقودها النووي، بينما تدفع الحرارة الداخلية طبقاتها الخارجية للتمدد إلى أن يصل قطرها إلى 350 ضعف قطر الشمس.

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دور الباحث والدراسة المنشورة

قاد فيراج كارامبيلكار، الباحث الحاصل على زمالة هابل من جامعة كولومبيا في نيويورك، فريق الدراسة التي نُشرت في مجلة نيتشر العلمية، مؤكدًا أن هذا الرصد يمثل المرة الأولى التي يرى فيها العلماء عملية ابتلاع نجم عملاق لنجم مرافق له وهي تحدث فعلياً. كان العلماء يفترضون منذ عقود أن هذه الظاهرة تحدث بالفعل في الكون، لكن فهم ما تسفر عنه هذه العملية كان يظل محاطاً بالغموض، مما يجعل هذه الملاحظة المباشرة ذات قيمة علمية استثنائية. يضيف كارامبيلكار أن دراسة هذا النظام النجمي أتاحت لأول مرة رؤية هذه الآلية الكونية أثناء حدوثها، وهو ما يوفر بيانات ثمينة لفهم مجموعة واسعة من الأنظمة الفلكية الموجودة في كوننا اليوم.

تفاصيل النظام النجمي والمسارات

قبل اندماجهما، كان النجم الأصغر، الذي يبلغ قطره نحو 70% من قطر الشمس، يدور حول النجم الأكبر على مسافة تقارب المسافة الفاصلة بين كوكب المريخ والشمس، قبل أن يغمره النجم الأعمق داخل طبقاته الخارجية. رصد الفريق البحثي زيادة ملحوظة في سطوع النظام عندما بدأت العملية عام 2018، ثم شاهدوا كيف تحرك النجم الأصغر على مدى السنوات السبع التالية في مسار حلزوني نحو نواة النجم العملاق. كان هذا التقدم البطيء والمصيري هو المؤشر الدال على اقتراب اللحظة الحاسمة التي ستتحد فيها الكتل النجمية في انفجار واحد.

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النتائج والانفجار الأخير في 2025

في أواخر عام 2025، اندمج النجم الأصغر أخيراً مع نواة النجم الأكبر، مما أدى إلى انفجار عنيف بلغت درجة سطوعه مليون ضعف سطوع الشمس، وهو ما وصفه كارامبيلكار بأنه حدث توحّد كوني. نتج عن هذا الاصطدام العنيف ما يشبه انفجار قنبلة داخل النجم، مما أدى إلى تلك الانفجارات الساطعة التي تم رصدها بدقة. اعتمد الباحثون في رصدهم الأولي للنجمين على بيانات تلسكوب وينتر الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء في مرصد بالومار بولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى استخدام تلسكوب نيووايز الفضائي التابع لوكالة ناسا لتتبع التطورات الدقيقة.

تأثير الرصد على الفيزياء الفلكية

يعد هذا الرصد المباشر للاندماج النجمي خطوة جوهرية في مجال الفيزياء الفلكية، حيث يوفر للعلماء فرصة نادرة لاختبار النظريات التي كانت مجرد افتراضات سابقة. تتيح هذه البيانات فهم كيفية تأثير عمليات الابتلاع النجمي على تطور الأنظمة الثنائية وتوزيع العناصر في المجرات. كما يسلط الضوء على قدرة المراصد الحديثة على تتبع الأحداث الكونية الضخمة بدقة زمنية ومكانية غير مسبوقة.