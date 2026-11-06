انخفاض عائدات السندات الأوروبية مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

سجلت عائدات السندات الحكومية الأوروبية انخفاضاً أسبوعياً مع تحوّل المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل السندات الألمانية والفرنسية، وسط تقلبات في أسواق التكنولوجيا وتوقعات بتعديل سياسات البنك المركزي الأوروبي.

استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهةً نحو تسجيل انخفاض أسبوعي عام، بينما حوّلت تدفقات المستثمرين تركيزها إلى الأصول الآمنة استجابةً لموجة بيع حادة شهدتها أسهم التكنولوجيا الأمريكية. جاء هذا التحرك في ظل تراجع التوقعات لدى الأسواق حول احتمالية تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مما عزز من جاذبية السندات الحكومية كملاذ آمن في ظل الظروف الحالية.

تراجع العائدات الألمانية والاستثمار الآمن

انخفضت العائدات على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات لتسجل انخفاضاً أسبوعياً بنحو سبع نقاط أساس، حيث استقرت عند نسبة 3.25 بالمائة. كان المؤشر قد لامس أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس الماضي عند 3.2075 بالمائة، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف ليثبت عند المستوى الحالي، مما يعكس بشكل مباشر زيادة الطلب الحكومي والخاص على السندات الألمانية باعتبارها أصلًا آمنًا خلال فترات الاضطراب في الأسواق المالية.

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وقد سبق هذا الاستقرار في السندات موجة تراجع قوية شهدتها أسهم التكنولوجيا، حيث هبط مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 6 بالمائة في يوم الأربعاء الماضي. كان الانخفاض في المؤشر الأمريكي نتاجًا لاتجاه المستثمرين إلى تقليص التعرض لخطر شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، قبل أن يستعيد المؤشر جزءًا من خسائره في اليوم التالي الخميس بدعم تعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.

وعلّق روس هاتشينسون، الذي يشغل منصب رئيس استراتيجية السوق والاقتصاد لمنطقة اليورو في شركة زيورخ للتأمين، على هذا الموقف قائلاً إن السندات تؤدي دورها التقليدي والمهم في مثل هذه الظروف الاقتصادية. وأوضح هاتشينسون أن سندات الخزانة الأمريكية والألمانية تتمتع بخصائص فريدة تجذب المستثمرين الباحثين عن أصول عالية الجودة، وهو ما يعزز بشكل ملحوظ أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية بعيدًا عن الأصول عالية المخاطر.

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تأثير البيانات الاقتصادية وتوقعات الفائدة

رغم صدور بيانات وظائف أمريكية أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال شهر أكتوبر، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، إلا أن تأثيرها على حركة عائدات السندات الأوروبية ظل محدودًا للغاية. استمرت المخاوف المرتبطة بتقلبات أسواق الأسهم الأمريكية والآفاق الاقتصادية العالمية العالمية هي السائدة في الأسواق الأوروبية، مما أدى إلى تجاهل جزئي للبيانات المحلية القوية لصالح اعتبارات المخاطر العالمية.

على صعيد السياسة النقدية، قام المتعاملون في الأسواق بتقليص توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مع تنامي المخاوف من أن تؤثر اضطرابات قطاع التكنولوجيا سلبًا على النمو العالمي. وأشارت عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو إلى توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لدى البنك إلى نحو 3.02 بالمائة بحلول أواخر عام 2027، مقارنةً بمستوى 3.25 بالمائة في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

ورغم هذا الانخفاض في التوقعات طويلة الأجل، لا تزال الأسواق تسعر احتمالًا بنحو 80 بالمائة لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل. ويعكس هذا الاحتمال استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وإن كان ذلك بوتيرة أقل مما كانت عليه في نهاية الشهر الماضي، حيث يظل مستوى الفائدة الحالي البالغ 2.5 بالمائة هو المرجع الأساسي حالياً.

تقلبات السندات الفرنسية والإيطالية

في سوق السندات الفرنسية، انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو نقطتي أساس، متجهاً نحو تسجيل تراجع أسبوعي إجمالي قدره 20 نقطة أساس. كما تقلص الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى 152 نقطة أساس، بعد أن بلغ في وقت سابق 178 نقطة أساس، وهو ما يمثل أعلى مستوى للفارق منذ شهر نوفمبر من عام 2011، مما يشير إلى ضغوط متزايدة على الدين الفرنسي.

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تظل السندات الفرنسية تحت مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين في ظل المخاوف المستمرة بشأن مستويات الدين العام وقوة الحكومة على وضع المالية العامة على مسار مستدام. وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة للعام المقبل، وما قد يرافقها من صعوبة سياسية وعملية في تمرير إجراءات مالية لخفض العجز العام.

أما في إيطاليا، فقد استقر عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نسبة 4.344 بالمائة، بينما بلغ الفارق بينها وبين السندات الألمانية 108 نقاط أساس. تعكس هذه الأرقام استمرار التباين في مستويات المخاطر وتقييم المستثمرين للديون السيادية داخل منطقة اليورو، وتبرز دور السندات الألمانية في امتصاص جانب من التدفقات الباحثة عن الأمان خلال فترات التقلب، بينما تبقى الفوارق بين عائدات الدول المختلفة مؤشرًا مهماً على مدى تباين المخاطر المالية والثقة في استدامة الدين العام داخل التكتل الأوروبي.