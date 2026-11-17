تراجعت بورصات وول ستريت وأوروبا بنحو واحد بالمئة، فيما ترقب المستثمرون نتائج إنفيديا وطرح أنثروبيك الذي قد يصل لـ90 مليار دولار.

شهدت بورصات وول ستريت الأمريكية، خلال تعاملات يوم الثلاثاء، تزامناً مع تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.39 بالمئة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.09 بالمئة، وهبوط مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.05 بالمئة. كان هذا التراجع في أسعار الأسهم نتيجة لترقب المستثمرين الدقيق للنتائج المالية لشركة إنفيديا ، بالإضافة إلى الاستعدادات لإطلاق الطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك خلال هذا الأسبوع، مما أثار حالة من الحذر في الأسواق المالية العالمية.

تفاصيل قطاع التكنولوجيا وأداء إنفيديا

أصدرت شركة إنفيديا نتائجها المالية الأولية في غياب مؤسسها المشارك جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي، وذلك بعد استقالته في الأسبوع الماضي على خلفية سلسلة من الفضائح الأخلاقية التي أثيرت حوله. يتوقع المستثمرون أن تؤدي هذه النتائج إلى توجيه رسالة واضحة حول استمرار نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى 0.2 بالمئة خلال شهر أكتوبر، مقارنة بـ0.8 بالمئة في شهر سبتمبر، وهي الأرقام التي جاءت متوافقة مع التوقعات.

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طرح أنثروبيك وتسعير الأسهم

من المتوقع أن تبدأ تداولات أسهم شركة أنثروبيك يوم الخميس، وسط تقارير تفيد بأن الشركة قد تسعر أسهمها فوق النطاق السعري المحدد الذي يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، مما يعزز حصيلة الطرح لتتجاوز 90 مليار دولار. وتبلغ حصيلة الطرح المحتملة الإجمالية 90.4 مليار دولار، شاملة اكتتاباً خاصاً بقيمة 26 مليار دولار، فيما يُقدر تقييم أنثروبيك على أساس الأسهم المخففة بالكامل بنحو 1.4 تريليون دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري، مع تطرح نحو 825 مليون سهم.

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تحول المستثمرين وتوقعات الذكاء الاصطناعي

كشف مسح أجراه بنك أوف أمريكا من 6 إلى 12 نوفمبر عن تراجع حاد في ثقة المستثمرين، حيث انخفضت نسبة مديري الصناديق الذين يستثمرون بكثافة في قطاع التكنولوجيا إلى 12 بالمئة، مقارنة بـ37 بالمئة في شهر أكتوبر، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2006. يرى نحو 38 بالمئة من المشاركين في المسح أن الشركات تبالغ في استثماراتها بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما يتوقع 52 بالمئة منهم إعلان إحدى شركات الحوسبة السحابية الكبرى خفض إنفاقها الرأسمالي خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يشير إلى تحذير المستثمرين من تضخيم التوقعات.

تراجع الأسهم الأوروبية وتداولات سيلاس لايف ساينسز

تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة، وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا أكبر الخاسرين مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبيل إعلان شركة إنفيديا نتائجها المالية، في أعقاب سلسلة من عمليات البيع المكثفة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعاً 1.75 بالمئة عند 650.72 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ 20 مارس، وهبط سهم شركة سيلاس لايف ساينسز جروب بأكثر من 200 بالمئة بعد إعلان نتائج إيجابية لتجربة سريرية للقاح جالينبيبيموت-إس الذي خفض خطر الوفاة بنسبة 41 بالمئة.