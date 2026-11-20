شهد الذهب انخفاضاً حاداً ليصل إلى 3551.75 دولار للأوقية، مدفوعاً بقوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية، مما يسجل أكبر هبوط أسبوعي منذ مارس.

سجلت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث توجهت نحو تحقيق أكبر هبوط أسبوعي منذ شهر مارس الماضي. جاء هذا الانخفاض نتيجة الضغط المتزايد الناتج عن قوة العملة الأمريكية، بالإضافة إلى التوقعات المتزايدة لدى المحللين حول احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة في الاجتماع المقرر عقده الشهر المقبل.

تفاصيل الانخفاض في تداولات المعادن النفيسة

هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت 2%، ليسجل سعره عند مستوى 3551.75 دولاراً للأوقية الواحدة (الأونصة) بحلول الساعة 00:35 بتوقيت جرينتش. وفي الوقت ذاته، تأثرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، والتي تصل تسليمها في ديسمبر، بانخفاض مماثل بلغ 2.1%، ليتم تداولها عند مستوى 3608.60 دولار للأوقية.

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تأثير الدولار الأمريكي وتوقعات الفيدرال ريزيرف

ساهمت حركة صعود الدولار بشكل مباشر في الضغط على أسعار المعدن النفيس، حيث ارتفع الدولار قليلاً خلال يوم الخميس الماضي واستمر في مسار الصعود الذي اتخذه خلال الفترة الماضية. هذا الارتفاع يجعل شراء الذهب، الذي يُسعّر بالدولار، أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يقلل من الطلب العالمي.

وأشارت بيانات أداة (FedWatch) التابعة لـ (CME Group) إلى أن الأسواق المالية تتوقع بنسبة 97.3% قرار رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. كما تُظهر التوقعات الأخرى احتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة ضئيلة تبلغ 2.7%.

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آليات رفع الفائدة وتأثيرها على المستثمرين

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بحيازة السبائك الذهبية، خاصة وأن الذهب لا يدر عائداً مالياً دورياً مثل السندات أو الأسهم. هذا العامل يقلل بشكل ملحوظ من جاذبية المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مؤكدة في بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض.

تراجع شامل يشمل الفضة والبلاتين والبلاديوم

لم يقتصر التراجع على الذهب فقط، فقد شهد المعادن النفيسة الأخرى أداءً سلبياً مماثلاً. هبطت الفضة بنحو 3% في المعاملات الفورية إلى مستوى 41.47 دولاراً للأوقية. وفي نفس السياق، تراجع البلاتين بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليسجل 1343.47 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% أيضاً إلى مستوى 908.04 دولارات.

ومن المتوقع أن تسجل المعادن الثلاثة (الفضة والبلاتين والبلاديوم) خسائر أسبوعية إجمالية، مما يعكس الاتجاه الصاعد القوي للدولار والقلق السائد بشأن السياسة النقدية الأمريكية في الأشهر القادمة.