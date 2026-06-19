انخفاض الوفيات المرورية بنسبة 19% في دبي وإطلاق حملة "قيادة بوعي" للتوعية على الطرق

تعلن شرطة دبي عن انخفاض الوفيات نتيجة الحوادث المرورية بنسبة 19% خلال عام 2025 مقارنةً بـ 2024، وتطلق حملة توعية بالتعاون مع نيسان والسلطان رستماني لاستهداف أكثر من أربعة ملايين شخص وتعزيز السلامة على الطريق.

كشفت شرطة دبي في بيان صحفي أصدرته في التاسع عشر من شهر يونيو من عام 2026 عن انخفاض ملحوظ في مؤشر الوفيات المرتبطة بالحوادث المرورية خلال عام 2025، حيث سجّلت نسبة انخفاض بلغت تسعة عشر بالمائة مقارنةً بالبيانات المسجلة لعام 2024.

ويعزى هذا التحسّن إلى سلسلة من الإجراءات المتكاملة التي تبنتها الجهات المختصة في مجال السلامة المرورية، منها تعزيز الرقابة على المخالفات، وتحديث البنية التحتية للطرق، وتفعيل برامج التوعية المستهدفة التي تستهدف جميع فئات مستخدمي الطرق. وتأتي هذه الأرقام في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة دبي لتعزيز ثقافة القيادة الآمنة والحد من الحوادث التي تشكل تهديداً لحياة المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

في إطار هذه المبادرات، أطلقت شرطة دبي حملة "قيادة بوعي" بالتعاون مع شركة نيسان للشرق الأوسط وبمشاركة صاحب السمو الشيخ عبد الواحد الرستماني للسيارات، لتستهدف أكثر من أربعة ملايين شخص من مختلف شرائح المجتمع. وقد تم الاستعانة بوسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وإجراء ورش عمل ميدانية، وتنظيم جلسات توعوية في المدارس والجامعات ومراكز التدريب على القيادة.

وتهدف الحملة إلى توصيل رسائل واضحة حول مخاطر الاستعجال على الطريق، وأهمية الالتزام بإشارات المرور، واحترام قواعد السير، مع التركيز على سلوكيات السائقين الذين يعملون في خدمات التوصيل السريع، الذين يضطرون أحياناً إلى مواجهة ضغوط العملاء لتسليم الطلبات في أوقات غير مناسبة. وقد تم تسليط الضوء على حادثة واقعية استعرضتها الشرطة خلال المؤتمر الصحفي، حيث تعرض سائق دراجة توصيل لإصابات خطرة بعد أن تخطى إشارة حمراء استجابةً لضغط أحد العملاء لتسليم طلبه بسرعة، ما أدى إلى اصطدامه بعمود على جانب الطريق.

يعكس هذا المثال الحي المخاطر التي قد تنجم عن الإهمال والسرعة الزائدة، ويؤكد على ضرورة تطبيق قواعد السلامة بغض النظر عن الظروف الضاغطة. أكد العميد عصام العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن حملة "قيادة بوعي" تمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار حماية الأرواح والممتلكات، وأنها تستند إلى بيانات تحليلية دقيقة حول أسباب الحوادث الرئيسية.

وأضاف أن الاستمرار في تحسين البنية التكنولوجية للأنظمة المرورية، وتطبيق حلول ذكية مثل كاميرات المراقبة المتقدمة وأنظمة التحذير المبكر، سيساهمان في تقليل فرص الوقوع في الأخطاء البشرية. وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب مشاركة المجتمع في تبني سلوكيات مرورية إيجابية، سيعزز من فعالية الجهود المبذولة ويقود إلى تحقيق أهداف خفض الوفيات إلى مستويات دنيا مستدامة في السنوات القادمة





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السلامة المرورية حملة توعية حوادث الطرق شرطة دبي خفض الوفيات

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