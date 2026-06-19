انخفض متوسط سعر غالون البنزين إلى أقل من أربعة دولارات نتيجة لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وأعادة شحنات النفط عبر مضيق هرمز، لكن الأسعار لا تزال أعلى من مستوياتها السابقة للحرب، ما يرفع ضغطا على الأسر والمزارعين مع توقعات ارتفاع الأسعار في نهاية عام 2026.

انخفض متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من أربعة دولارات، نتيجة لتوحيد الجهود بين الولايات المتحدة وإيران وتوقيعهما اتفاقاً مبدئياً وأعادة تسليم شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

مع ذلك يبقى السعر أعلى من مستوياته قبل اندلاع الحرب في 25 فبراير 2024، إذ ارتفعت أسعار الوقود بنحو خمسة عشر في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب آخر بيانات وكالة الأسوشيتد برس. ويشكل هذا الانخفاض في الأسعار خطوة أولى نحو تثبيت الوضع الاقتصادي بعد الركود المتفشر الذي وقع في السوق النفطية.

في هذا السياق، يتسلل الجهد المبذول لتخفيف الضغوط على المستهلكين إلى قطاع السلع الأساسية، وأقر السلطات بأن تقدم هذه الخطوة يعد خطوة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المتوازن. ترى المستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية أيضاً أن هذا الانخفاض سيكون مفيداً في الحد من أعباء أعباء الأسر على الإنفاق اليومي، خصوصاً في فترات التحديات الاقتصادية المتفشرة. وفي الجانب الصناعي، يُعزى هذا الانخفاض نتيجة للتمويل الجيودغرافي وتراجع أداء الأجسام المتفاجئة، ما يؤدي إلى تحسن في حركة وجيودغرافي ببيانات إحصائية مستقلة.

يعزى هذا الانخفاض إلى الغياب النسبي للقلق في سوق النفط العالمي، إضافة إلى خفض تكاليف النقل والاختلاف العابر بسبب انسحاب الدول الكبرى من التدخل. لكن لا تزال هناك ضغوط متبقية على السلسلة اللوجستية؛ فالمزارعون يضطرون لدفع مقابل أعلى للسماد والوقود المستخدم في جرارهم، ما يزيد من أعباءهم الشهرية. ويتوقع الخبراء أن تعود الأسعار لهذه الأسس إلى الارتفاع في نهاية عام 2026، وبالتالي قد يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الخريف.

كما يظل نقص مخزون النفط في الولايات المتحدة حكرا، مع تقييد قدرات تحلية النفط داخل الحدود الأمريكية، حيث يواجه العاملون في مجال الطاقة معوقات من عدم توفر معدات تحويل النفط وفرق التكنولوجيات التي تحتاج إلى تعديل منشآت الإنتاج. ويحتمل أن تؤثر هذه الظاهرة على المستهلكين المباشرين وأثرها سيظهر في ارتفاع مؤشر التضخم المرتبط بأسعار الطاقة، مما يتطلب تدخل حكومي لإعادة توجيه سياسات التمويل العام والعمل على أن تكون هناك درعات من منظور دفع ملائم للقطاع الرياضي.

وفي ختام هذا التطور، شهدت أسعار النفط الخام انخفاضاً ملحوظاً، إذ انخفضت سعر خام برنت إلى أقل من ثمانين دولاراً للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس إلى أقل من ستة وسبعين دولاراً. ورغم أن هذه المستويات أدت إلى تخفيف الضغط على المستهلكين، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة عندما ارتفع سعر النفط إلى أكثر من مئة دولار خلال الأزمة.

هذا التراجع الشامل في الأسعار يعكس تحسناً في الأوضاع الجيوسياسية ولكن يوضح متاعب كبيرة ما زالت تواجه الاقتصاد الأمريكي في ظل براعة اقتصادية قد تستدعي تدابير فورية لزيادة إمداد الطاقة وتنظيم المخاطر. مع ذلك يشير بعض الخبراء إلى أن هذه الانخفاضات قد تتطلب تغييرات في السياسات الرقمية لتوحيد خطط الحماية والابتكار في مجال النفط وبالتالي تدعم المستهلك الأخير





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