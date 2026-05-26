انخفاض حاد في فائض التجارة للاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من 2026

سجل الاتحاد الأوروبي فائضًا تجاريًا بقيمة 12.7 مليارات يورو في الربع الأول من 2026، بانخفاض كبير مقارنة بالربع الأخير من 2025، وسط تراجع صادرات الآلات والمركبات وتوسع عجز الطاقة.

سجّل الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2026 فائضًا في تجارة السلع مع الدول غير الأعضاء بلغ 12.7 مليار يورو، وهو انخفاض حاد مقارنة بالفائض الذي سجل في الربع الأخير من عام 2025 والبالغ 23.6 مليار يورو.

يعكس هذا التراجع تحوّلاً واضحًا في ميزان التجارة الخارجية للاتحاد، على الرغم من استمراره في تسجيل فائض إيجابي للربع الحادي عشر على التوالي منذ الربع الثالث من عام 2023. وتعود أسباب الانخفاض إلى ضعف أداء قطاع الآلات والمركبات الذي تراجع فائضه من 39.8 مليار يورو إلى 27.8 مليار يورو، بالإضافة إلى توسّع عجز منتجات الطاقة من 64 مليار يورو إلى 72.2 مليار يورو خلال نفس الفترة.

من جانب آخر، ساهم تقليل العجز في فئة السلع المصنعة الأخرى، الذي انخفض من 10.9 مليار يورو إلى 5 مليارات يورو، وارتفاع فائض فئة "السلع الأخرى" إلى 11.5 مليار يورو منذ 7.2 مليار يورو، في تخفيف حدة الانخفاض العام للميزان التجاري. كما أظهرت الأرقام الرسمية انكماش صافي صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1٪ في الربع الأول من 2026، مسجلاً بذلك رابع تراجع ربع سنوي متتالي في الصادرات.

وجاء هذا الانكماش في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية والتقلبات في أسواق التجارة العالمية، ما أدى إلى تقييد حجم الطلب الخارجي على السلع الأوروبية. في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 1.7٪ بعد ثلاثة فصول متتالية من الانخفاض، ما يعكس انتعاشًا طفيفًا في الطلب على المنتجات المستوردة، خصوصًا في قطاع الطاقة والمواد الخام التي لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد عليها بشكل كبير.

يعود هذا التطور إلى فترة طويلة من العجز التجاري الحاد التي شهدتها أوروبا بين أواخر عام 2021 ومنتصف عام 2023، حيث كانت زيادة أسعار الطاقة هي العامل الرئيسي في تدهور الميزان التجاري. ومع تراجع أسعار الطاقة العالمية وإجراءات التوفير التي تبنتها دول الاتحاد، بدأ العجز في الانخفاض، لكن ما زالت هناك تحديات تتعلق بالتحول إلى مصادر طاقة متجددة وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية التقليدية.

تسعى المؤسسات الأوروبية إلى تعزيز الابتكار وتوسيع أسواق الصادرات لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز فائض الميزان التجاري في الفترات القادمة





