انخفاض أسعار النفط 4.5% مع تراجع المخاوف من هجوم أمريكي على إيران

تراجعت أسعار عقود النفط الخام بأكثر من 4% مع تراجع احتمالات التصعيد العسكري الأمريكي في إيران، وسط مؤشرات على تعافي المساعي الدبلوماسية.

سجلت أسعار النفط الخام تراجعا حادا بأكثر من 4% خلال تداولات الاثنين، في ظل تراجع احتمالات شن الولايات المتحدة هجمات عسكرية جديدة على إيران ، مما يعزز التوقعات بشأن استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

ووصلت خسائر السوق إلى ذروتها مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.78 دولار، لتسجل هبوطا بنسبة 4.5% ليصل سعر البرميل إلى 93.23 دولارا. وفي الوقت نفسه، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.97 دولار، بنسبة 4.4%، ليصل إلى 86.26 دولارا للبرميل.

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تراجع حاد يتبع أسوأ انخفاض أسبوعي منذ 2020

تأتي هذه الخسائر امتدادا مباشرا لموجة بيع واسعة النطاق شهدتها الأسواق في الأسبوع الماضي، حيث فقد خام برنت نحو 16% من قيمته الإجمالية، مسجلا بذلك أكبر انخفاض أسبوعي بنسبته منذ أبريل 2020.

وانخفض سعر الخام إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 93.22 دولار للبرميل، قبل أن يسجل انخفاضا إضافيا طفيفا ليصل إلى 93.23 دولارا، مما يعكس ضغطا شاملا على معنويات المستثمرين حول العالم.

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تصريحات ترامب تحد من المخاطر الجيوسياسية

أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات له يوم الأحد، وزنا إضافيا على الضغوط الهابطة، حيث صرح بأن من المستبعد إلى حد كبير أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران ما دامت المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع تحرز تقدما.

جاءت تصريحات ترامب في ظل استمرار التقارير عن تعرض سفن لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه، وهو الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من تجارت النفط العالمية، مما يبقي المخاوف الأمنية حاضرة.

وعلى الرغم من تصريحات ترامب، أعلنت طهران أنها سترد باستهداف مواقع أمريكية وإسرائيلية، ما يعني أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة رغم تراجع احتمالات التصعيد العسكري في الوقت الراهن.

تحليلات البنوك تلمح إلى ضعف الطلب العالمي

قال أولي هانسن، المحلل لدى "ساكسو بنك"، إن أسعار النفط تواصل التراجع استنادا إلى آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، وليس إلى مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة عززت الضغوط على السوق.

وفي مؤشر إضافي على ضعف أساسيات السوق، تراجع سعر خام برنت الفوري، المعروف باسم "برنت المؤرخ" (Dated Brent)، إلى ما دون أسعار العقود الآجلة القريبة، بحسب تقرير لبنك "مورغان ستانلي".

يُستخدم السعر الفوري مرجعا لتسعير شحنات النفط الفعلية حول العالم، ويعكس انخفاضه مقارنة بالعقود الآجلة تراجع قوة الطلب على الإمدادات المتاحة حاليا، بما يشير إلى فتور حقيقي في السوق الفعلية.

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وقال جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى بنك "يو بي إس" (UBS)، إن ضعف السوق الفعلية، إلى جانب استمرار تدفقات النفط المرتفعة من الشرق الأوسط، يمثل أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على الأسعار.

توقعات بفائض المعروض وضغوط الطلب المستمرة

على صعيد أساسيات العرض والطلب، تبرز مؤشرات على احتمال عودة سوق النفط العالمية إلى فائض المعروض، في ظل تأثر الطلب بارتفاع الأسعار السابقة وتأثيرها على الاستهلاك العالمي.

وقدر بنك "جيه بي مورغان" (JPMorgan)، في تقرير صدر خلال الأسبوع الماضي، الفائض العالمي بنحو 1.4 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر، وهو ما يضيف عاملا أساسيا آخر إلى الضغوط التي تواجه الأسعار.

وصف تيم ووترر، كبير المحللين لدى "كي سي إم تريد" (KCM Trade)، تصريحات ترامب بأنها أكثر توازنا، لكنه أشار إلى أن الأسواق تترقب ما إذا كانت نتائج انتخابات التجديد النصفي ستقود إلى تحول مستمر في موقفه من الصراع.

وأضاف ووترر أن الأمر قد يمثل مجرد تغيرا مؤقتا في نبرة الخطاب، مما يبقي المستثمرين في حالة من الحذر والترقب للتطورات القادمة التي قد تعيد توجيه أسعار النفط.