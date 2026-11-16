انخفاض مؤشر نيكاي الياباني تحت 60 ألف نقطة مع تذبذب أسواق التقنية

تراجع مؤشر نيكاي 2.4 بالمئة إلى 59662 نقطة لأول مرة منذ أسابيع وسط مخاوف المستثمرين من قطاع الذكاء الاصطناعي وأداء أسهم الرقائق الإلكترونية في بورصة طوكيو.

تراجع المؤشر الرئيسي لأسواق المال اليابانية "نيكاي" بنسبة تتجاوز 2% خلال ختام تداولات يوم الاثنين، ليسجل إغلاقاً منخفضاً تحت خط 60 ألف نقطة النفسية لأول مرة منذ أسبوع. جاء هذا الانخفاض الحاد نتيجة الضغط الهائل على أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركات الذكاء الاصطناعي، وسط ترددهم في دخول السوق قبل إعلان نتائج شركة إنفيديا العملاقة.

تراجع حاد في أسهم الرقائق والشركات التقنية

سجل مؤشر نيكاي انخفاضاً بنسبة 2.4% ليسجل مستوى 59662.02 نقطة، مما يمثل تراجعاً مقداره 1480 نقطة من قيمته السابقة. وقد كانت حركة بيع أسهم الشركات التقنية الدافع الرئيسي لهذا الهبوط، حيث استأثر سهمي شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون بجزء كبير من الخسائر.

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شهد سهم شركة أدفانتست، التي تعد مورداً رئيسياً لشركة إنفيديا، تراجعاً حاداً بنسبة 11.1%، بينما انخفض سهم شركة طوكيو إلكترون المسؤولة عن تصنيع معدات الرقائق بنسبة 7.1%. ساهم هبوط هذين القطاعين بنحو 1072 نقطة مباشرة في إجمالي انخفاض المؤشر الرئيسي.

تأثير مخاوف الذكاء الاصطناعي على معنويات المستثمرين

يعكس هذا الانخفاض المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن استدامة قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي تفاقمت بسبب الشائعات والمشاكل المحيطة بشركة إنفيديا الرائدة في المجال. ينتظر المتداولون بفارغ الصبر نتائج أعمال الشركة الأميركية لهذا الأسبوع، حيث يعتبرها المؤشر الحقيقي لقوة هذا القطاع.

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أوضحت ماكي ساوادا، المحللة الاستراتيجية في شركة نومورا للأوراق المالية، أن السوق يشهد زيادة في حالات القلق تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، رغم عدم ورود أخبار سلبية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهذا يدل على أن الخوف يأتي من توقعات المستقبل وليس من أحداث سابقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتظار تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي لشركة أنثروبيك، المطورة لروبوت الدردشة "كلود"، حيث من المتوقع تحديد سعر السهم يوم الأربعاء ليبدأ التداول في اليوم التالي، مما قد يؤثر بشكل إضافي على معنويات السوق التقنية.

تباين أدلة القطاعات وأداء الأسواق الفرعية

كان أداء قطاع المعادن غير الحديدية سيئاً بشكل ملحوظ، حيث هبط بنسبة 6.6% متأثراً بأداء شركتي فوروكاوا إلكتريك وفوجيكورا المنتجتين لكابلات مراكز البيانات. كما تراجع قطاع الأجهزة الكهربائية بنسبة 4% مدعوماً بهبوط سهم أدفانتست المذكور سابقاً.

في المقابل، أحرز قطاعا التجزئة والخدمات المالية أفضل النتائج على مؤشر طوكيو العام. قفز سهم شركة بطاقات الائتمان كريديت سيزون بنسبة تقارب 17% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح، مما جعلها أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي في ذلك اليوم.

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كما زاد سهم شركة نيتوري للأثاث بنسبة 9.2% عقب إعلان نتائجها المالية الإيجابية، وسجل قطاع التجزئة ككل صعوداً بنسبة 2.5%. وعلى النقيض من ذلك، سجل المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" خسائر أقل حدة بنسبة 1% فقط، مما يظهر تركيز الخسائر في شركات التقنية الكبرى.